Alen i Ana su bračni par u emisiji 'Brak na prvu' koju pratimo na RTL-u i dan ranije na Voyu, a njihov je odnos već dulje vrijeme popraćen svađama jer je Alen izjavio da Ana nije njegov tip.

Jednom je prilikom Alen za RTL.hr otkrio da ga privlače djevojke koje su sportski tipovi, a priznao da se u taj opis od svih sudionika u showu uklapa jedino Nikolina koja je u sociološkom eksperimentu u braku s Antonom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možda mi je zapela za oko Nikolina. Ona mi je nekako najsređenija, volim to kada djevojke drže do sebe, kada treniraju. To je u redu", rekao je Alen.

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Boris Blažinić za RTL.hr o parovima: 'Ne voli dosadne ljude, vidi cijelu ovu priču kao avanturu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Teško im je ispred kamera

Nedugo nakon toga su krenuli razgovarati o međuljudskim odnosima, a u razgovor se uključio i Anton.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je skroz nešto drugačije i još ako nisi nikada bio na televiziji...", komentirao je Anton, a Alen i Nikolina su se složili da je teško razvijati odnos ispred kamera jer je u normalnim okolnostima sve nekako opuštenije.

"Mislim da su tu sve osobe različito spojene. Na prvu bih možda drugačije spojio kockice, da se mene pita", naglasio je Alen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo da se Alen i Ana već neko vrijeme svađaju oko Alenove izjave da Ana nije njegov tip, a nakon što je na jednoj večeri Ani prekipjelo, rasplakala se.

Alen joj se nakon toga potrudio ispričati, ali ispriku nije prihvatila samo tako.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Htio sam ti se ispričati za ono sinoć. Žao mi je, nisam te htio povrijediti. Ako mi to možeš oprostiti, bilo bi mi stvarno drago. Ne želim nikoga povrijediti. Ne želim tvoje suze. Želim da, ako ništa drugo, budemo u dobrim prijateljskim odnosima. Ako mi možeš oprostiti, bilo bi mi jako drago", ponavljao je Alen, a Ana ga je zamolila da ju pusti na miru i da će razgovor nastaviti kući.

Foto: RTL Foto: RTL Alen i Ana

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Smatrate li da bi Alen i Nikolina bili dobar par? 'Zapela mi je za oko'