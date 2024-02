Tina je bila uvjerena da između Tamare i Filipa može biti nešto više, a s njom se složio i Tiago u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu", koji možete gledati na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21.15, a nove epizode možete pogledati i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

"Tamari se sviđa Filip sto posto. Izgleda mi kao da je zaljubljena. Ona ima zlatno srce i meni izgledaju kao da su u vezi", rekao je Tiago dok je Filip objašnjavao da kod njega nema dalje ako mu cura karakterno ne odgovara, čak i ako zanemari izgled. Ekspertima se nije svidio njegov bezobrazan način govora koji je bio indirektno upućen Tamari, a primijetili su da ona izgleda kao da joj je svejedno iako neverbalni govor pokazuje drugačije. Tiago je ustrajao na tome da svatko zaslužuje priliku, a Filip nastavio s različitostima i pričao kako voli provoditi vrijeme doma i nije romantičan dok je Tamara drukčija.

Klari se nije svidjelo što joj Lovre nameće odnos Filipa i Tamare kao idealan jer među njima nema emocija, ali se odlično zabavljaju, a je Josipa zanimalo kakav je onda njihov odnos. "Ne znam hoće li biti nešto emotivno, ali trenutno smo prijatelji. Malo smo više bili zagrijani na početku nego sad", objasnila je Klara, a eksperti su primijetili da Lovri nije bilo nimalo svejedno. "Smatram da bi Klara trebala iskreno i direktno razgovarati sa svojim mužem, isto kao i ja sa svojim, ali ako problem postoji, treba pričati o tome", zaključila je Renata.

Anton se jadao Alenu i Ani kako nije zamišljao da će mu to sve s eksperimentom toliko teško pasti, a Nikolina se složila da je čudno razvijati odnos pred kamerama. Alen smatra da su eksperti sve parove pogrešno spojili, a njemu se od svih djevojaka najviše svidjela Antonova supruga. „Možda mi je zapela za oko Nikolina. Ona je najsređenija, volim kad cure drže do sebe, vježba i trenira“, rekao je Alen, a Nikolina dodala: "Anton me iznenadio. Posljednjih dana bio je povučen, umoran, zatvoren…, a danas je druga priča. Koje ste mu vino dali da mu dam i ja doma?"

Foto: RTL Foto: RTL

Tiago je spomenuo Aninu i Alenovu svađu u Veneciji, želeći da komentiraju to pred ostalima. Dodao je da voli Alena, ali smatra da je bio bezobrazan prema Ani, no on to više nije želio komentirati jer je smatrao da su sve riješili. Ipak, Klara je željela znati što se dogodilo pa joj je Tiago ukratko prepričao, a eksperti su bili neugodno iznenađeni tom situacijom i komentiranjem tuđeg izgleda. Lovre je pokušao ušutkati Tiaga da ne priča protiv drugog muškarca, no on se čudio kako netko ne može pružiti priliku nekome dok ga ne upozna, a Filip ponovio da svatko ima pravo na mišljenje te zaključio: "Ne možeš promijeniti prvi dojam." Eksperti su uvidjeli da je to opravdavanje lošeg ponašanja.

Ana se napokon okuražila reći i svoju stranu. "To nije bilo u redu prema meni i nema potrebe da to guramo pod tepih“, rekla je ispričala sve što se dogodilo na vjenčanju i večeri s Tinom i Tiagom. "Iskrenost je jedna stvar, a poštovanje druga", rekao je Tiago, a Josip nastavio: "To je ponižavajuće. Zasad sam shvatio da je najvažnija duša." Ekspertima je to bila odlična tema za raspravu zato što se govorilo o načinu na koji prezentiramo istinu a da održimo tuđi integritet. "Kriv sam, ispričao sam se, rekao da nisam bio u pravu i ako je ona to prihvatila i krenuli smo dalje s normalnom komunikacijom, ne treba više povlačiti tu temu", rekao je Alen i dodao da nije očekivao od Tiaga da će ga pred svima prozvati jer su on i Tina bili s njima na večeri i sve znaju. Eksperti su smatrali da je Alenovo ponašanje odraz suptilne manipulacije u kojoj se prikriva fokus teme.

Foto: RTL Foto: RTL

Filip je pričao kako čovjek koji ne zna primiti kritiku, ne zna živjeti, a Ana je bila šokirana njime i govorila da se ne zna ponašati, nema manira, a ni poštovanja. "Ne volim bezobrazne ljude koji se izvlače na to da su jako iskreni", rekla je Klara dok se od djevojaka jedino Renata priklonila muškoj strani jer smatra da je važno znati prihvatiti kritiku i da je iskrenost jako bitna kvaliteta. Tini nije bilo jasno kako Renata može biti na Alenovoj strani jer se žene moraju držati zajedno, ali Renata je objasnila: "Neću držati leđa ni nekom svom ako znam da nije u pravu."

Ana je objašnjavala Filipu da bi postupila drukčije da se njoj nije svidio njezin partner jer se zna neka kultura. "Tebe boli briga, pa što si došao ovdje? Bilo ti je dosadno kod kuće?" zanimalo je Anu, a Filip je dodao: 2U jednom sam trenutku htio ublažiti ono što sam rekao Ani, ali sam skužio da je tvrdoglava i glumi neku damu tako da mi sad nije žao što nije uvažila moju ispriku."

Foto: RTL Foto: RTL

U "Braku na prvu", Klara je pričala Tini kako Klara smatra da je Lovrin najveći problem taj što se uvrijedio jer mu je rekla da nema dovoljno samopouzdanja. Također, smeta joj što pred kamerama govori da je odlična cura, a iza kamera da je loša osoba i prava glumica. "Nismo životno kompatibilni da bismo stvarali velike planove. Začahurio se u taj svoj 'tamni svijet', te crne misli", objasnila je i dodala da nije sto posto iskren pred kamerama dok je Lovre objašnjavao Tiagu da je ispao cinker jer je izdao Alena.

Kad su došli kući, Ana je bila zgrožena Filipovim ponašanjem, a Filip i Tamara komentirali su Tinu. "Ne volim takav tip cure, instagramuše, koje pokušavaju biti dominantne, glasne i želi voditi glavnu riječ", rekao je Filip. Ana je ponovno načela temu o tome što joj je Alen rekao te još jednom ponovila da se želio ispričati samo pred kamerama. "Tvoj interes za bilo čim je nula", zaključila je.

Klara je objasnila Lovri da je Alen na ružan način rekao Ani da je debela pa mu je bilo žao što ga je branio dok Alen smatra da Ana nije postigla ono što je htjela pa ponovno pokreće istu temu. "Nakon što se sve lijepo posloži i nakon što lijepo krenemo nakon medenog mjeseca, opet se traži neka druga situacija jer na večeri nije uspjela izazvati reakciju koju je očekivala. Neka publika sam procijeni tko prvi izaziva drame i tko ih traži", zaključio je Alen.

Foto: RTL Foto: RTL

Što će im eksperti reći na prvoj ceremoniji i hoće li itko napustiti show - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Braka na prvu' u ponedjeljak, 26. veljače u 21.15 na RTL-u, a već dan prije na platformi Voyo!

