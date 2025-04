Bi li u Kristininu i Franjinu braku zapreke mogle biti godine? Franjo: 'U mojoj glavi je to barijera'

Franjo i Kristina su posljednji par koji su spojili stručnjaci u jedinstvenom sociološkom eksperimentu “Brak na prvu”. Pri odabiru kompatibilne supruge, stručnjaci su prihvatili gotovo sve Franjine želje. No, ne i onu o godinama njegove supruge. Isprva se Franjo oduševio Kristinom. No, taj je entuzijazam malo pao kada je doznao koliko ona ima godina.

Franji godine nisu važne, ali bi volio imati djecu

“Svatko bi normalan rekao zašto bi to bila barijera. Ali, evo, meni nekako, u mojoj glavi, je to barijera”, iskreno je Franjo priznao da bi volio da Kristina ima manje godina, no dodao je i da se ta barijera možda sruši. I Franjo i njegov kum se slažu da Kristina izgleda mnogo mlađe. No, Franjo je više puta naglasio kako bi volio imati djecu, pa se čini da ga - što se godina tiče - ne zabrinjava toliko izgled koliko biologija.

“Malo mi se čini kao dobrica. Ali dobro”, komentira Kristina svoj prvi dojam o Franji. Njezine sestre kažu da joj upravo takav muškarac i treba za supruga. “Ne bih voljela da je glasniji od mene. Ali bih voljela da čovjek ima svoj glas. Da zna reći kada je dosta, doslovno lupiti šakom o stol”, kaže Kristina. Pozitivno mišljenje Kristininih sestara godi i njoj samoj da razvije još bolji dojam o svom suprugu.

Novu epizodu “Braka na prvu” pratite dan prije emitiranja na TV-u, samo na platformi Voyo. Od ponedjeljka do četvrtka, jedinstveni sociološki eksperiment “Brak na prvu” pratite na RTL-u od 21.15!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa