Zajednička večera parova završava fijaskom: 'Što se ti upucavaš tuđim ženama?'

Kristina i Franjo, Doris i Igor te Višnja i Darko stigli su na romantičnu destinaciju, gdje bi se trebali bolje upoznati i zbližiti. Kad shvate da su svi na istoj lokaciji, odluče večerati zajedno i tako se malo podružiti. Iz ugode, večer uskoro poprima napeti ton. Darko inzistira na nekim pitanjima koja se ne sviđaju ni njegovoj supruzi, a ni ostalim bračnim parovima.

Darko isprovocirao reakciju svih na večeri i povrijedio Višnju

“Nešto nije u redu”, primjećuje Višnja da se Darko promijenio i da se više ne ponaša uglađeno prema njoj kao prije. A ono što je uslijedio na zajedničkoj večeri - šokiralo ju je.

“Mogu ti reći da imaš lijepu suprugu”, govori Darko Igoru koji mu odgovara da je svjestan toga. “A ja nemam, ili?” umiješa se Franjo. “Isto”, odgovara Darko potvrdno. “Što se ti upucavaš tuđim ženama? Hoćeš li se ti malo smiriti?” razbjesni se Višnja. Darko pokušava isprovocirati reakciju parova jer želi da budu iskreni jedni prema drugima. No, ostalima se čini da je pretjerao. Ipak, on se ne zaustavlja. “Jesi li ti zadovoljan sa svojom ženom?” nastavlja provocirati Darko. “I da je hoćeš uzeti, ne možeš”, odgovara mu Igor. “Vidjet ćemo”, zaključuje Darko. “Jesi li ti zadovoljan sa svojom suprugom?” vraća Kristina Darku pitanje. “Nisam se očarao”, priznaje Darko i time izaziva bujicu reakcija. Višnja zastane u dugoj šutnji. No poslije priznaje: povrijedile su je Darkove riječi. Može li Darko popraviti štetu koju je nanio njihovu odnosu?

