Zbližavanje u jacuzziju i provokacije na večeri: 'Neko poštovanje mora postojati'

Na medeni mjesec krenuli su Doris i Igor, Višnja i Darko te Kristina i Franjo, a uz to što će se supružnici na Bledu bolje upoznati, imat će i prvo druženje s ostalim parovima. Doris i Igor odlučili su iskoristiti sve blagodati svog smještaja pa su isprobali i jacuzzi, Kristina i Franjo prvo su išli u šetnju, a onda su se pridružili Doris i Igoru. „Ugodno su me iznenadili jer mi je Tina na djevojačkoj djelovala kao da je nju teško zadovoljiti izborom muškarca, ali kad ih vidim skupa, baš mi djeluju lijepo“, rekla je Doris, a Kristina objasnila: „Muškarci Dalmatinci su kršni, lijepi, zgodni, pametni, znaju se zezati, žensku šarmirati, imaju neki svoj štih.“

Tijekom razgovora Franjo je podijelio sa svima kako je sretan što su mu stručnjaci namijenili Kristinu, a i ostali su zadovoljni kako je sve ispalo. „Franjo je na prvi dojam tih, a ona više priča i vidim da im paše taj odnos“, rekao je Igor, koji je s Franjom otišao u saunu da djevojke mogu u miru popričati. Doris je otkrila da joj je njezin suprug baš u redu, a isto je rekao i Igor. „Sad smo kao prijatelji, a vidjet ćemo hoće li to ići nešto više“, objasnio je Igor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Kristini je Franjo drag, simpatičan, pravi kavalir, ali naglasila je da je ipak energičnija od njega. „Malo je mlađi od mene pa je možda i to problem“, kroz smijeh je nastavila i priznala da je on suprotnost svim njezinim bivšim frajerima. "Ali kako mi drugi govore da očito imam krivi izbor, onda možda trebam nešto kontra“, iskreno je rekla.

Foto: RTL

Doris i Kristina složile su se da treba proći neko vrijeme i da se prvo trebaju dobro upoznati. „Igor i ja otpočetka imamo dobru komunikaciju, dosta smo slični po nekim stvarima i zasad smo stvorili dobar prijateljski temelj“, objasnila je Doris koju je Igor nosio na leđima do sobe. Kristina je čekala Franju u krevetu i napravili su kratki rezime dana dok je Igor pregledavao što je sve Doris ponijela od odjeće. Igor se rano probudio, napravio Doris i sebi shake i otišli su na trčanje. „Jutarnji sam tip, čim otvorim oči - sve može, mogu trčati, otići raditi, nemam taj problem“, rekla je Doris. Kristina i Frano probudili su se malo kasnije, doručkovali i komentirali da im nije neobično buditi se jedno pored drugoga jer su otpočetka opušteni u zajedničkom društvu. „Inače imam velike zidove oko sebe, a sada sam samu sebe iznenadila, sve je spušteno momentalno, svi zidovi su pali“, priznala je Kristina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Doris i Igor išli su na vožnju brodićem, uživali u krajoliku, razgovarali kako bi bilo lijepo imati kuću oko jezera te se Igor prepustio svojoj strasti - fotografiranju s Doris u glavnoj ulozi. "Dosad što sam vidjela, mislim da je jako dobar fotograf“, komentirala je ona, a potom su pričali o romantici. „Trenutno nema romantičnih osjećaja iako idemo u dobrom smjeru; bude zagrljaja, ali ništa konkretno“, rekao je Igor.

Foto: RTL

Kristina i Franjo išli su na jahanje. „To nas je iskustvo nas zbližilo svakako, neka nova zajednička aktivnost, plus svakako“, rekla je Kristina koju je Franjo grlio jer joj je bilo hladno. Višnja i Darko su posjetili tvornicu čokolade, a Darko je priznao da je kemija između supruge i njega na zabavnoj razini. „Seksualne privlačnosti mislim da i nema, barem s moje strane, ali imamo komunikaciju, i to mi se jako sviđa“, nastavio je Darko, a potom su se natjecali tko će napraviti bolje čokoladne suvenire.

Navečer su se parovi našli na večeri, a Višnja im je objašnjavala odnos s Darkom. „Stvarno se prema meni na početku ponašao kao džentlmen i onda se samo nešto okrenulo u njemu. Nešto nije u redu“, rekla je Višnja. Darko je istaknuo kako su Doris i Kristina lijepe, a Višnja ga je prozvala da se upucava tuđim ženama, no on tvrdi da je to namjerno radio da bi vidio kako će reagirati njihovi supruzi.

Foto: RTL

Darkove provokacije ne prestaju

Darko je nastavio provocirati Franju i Igora, kojima se nimalo nije svidjelo što on pored svoje žene - komentira tuđe. Želio je znati koliko su im se njihove supruge svidjele kad su ih ugledali, da ih ocijene, a Višnja se, kao i ostali, čudila njegovu ponašanju. „Nije mi to bilo u redu, bez obzira na to sviđala se njemu Višnja ili ne… mislim da poštovanje prema osobi s kojom si trenutno mora postojati“, rekla je Doris dok je Višnja objasnila svima kako se oni ne sviđaju fizički jedno drugome.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Doris je branila Višnju govoreći da za svoje godine izgleda kao bomba, a Darko dodao: „Da, izgleda, ali se meni fizički ne sviđa i ne sviđaju mi se godine.“ Igoru je tolika iskrenost bila šokantna, a Kristina je bilo nejasno što Darko sa 49 godina očekuje dijete. No on je objašnjavao kako se mlađe djevojke zanimaju za njega pa se Doris pitala: „Što si se prijavio u 'Brak na prvu', gdje si znao da možeš dobiti starije, mlađe, srednje… Zašto nisi onda uzeo tu mlađu kad toliko voliš mlađe i kad su ti mlađe top?“

Foto: RTL

Kad su došli u svoju kućicu, Višnja je željela znati što je razlog njegovu ponašanju, a on je rekao kako mu je bila malo mrtva atmosfera pa je želio to promijeniti. „Cilj mi je bio isprovocirati da vidim tko ima kakvih interesa, tko ima što reći, hoće li se otvoriti…“, objasnio je. Višnja mu je priznala da ju je povrijedio tijekom druženja, objasnila mu zašto je pretjerao, a Darku je bilo žao pa se ispričao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novu epizodu ''Braka na prvu'' gledajte sutra u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Evo što nas očekuje u petoj sezoni 'Braka na prvu': Pogledajte trailer