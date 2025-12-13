Preminula zvijezda 'Pulp Fictiona' i 'Maske': Pronađen mrtav u svom stanu

Američki glumac Peter Greene, poznat po upečatljivim ulogama negativaca koje su obilježile kinematografiju devedesetih, pronađen je mrtav u petak, 12. prosinca 2025., u svom stanu u New Yorku. Imao je 60 godina.

Vijest o njegovoj smrti potresla je filmski svijet, ostavivši iza sebe nasljeđe kompleksnih i nezaboravnih likova. Greeneov dugogodišnji menadžer, Gregg Edwards, potvrdio je tužnu vijest za The New York Post.

Glumac je pronađen bez znakova života u svom stanu na Clinton Streetu, u četvrti Lower East Side na Manhattanu, u poslijepodnevnim satima. Prema policijskom izvješću, ne sumnja se na nasilnu smrt, no točan uzrok utvrdit će medicinski vještak. Glumca je navodno pronašao susjed, zabrinut jer je iz stana više od 24 sata dopirala glasna glazba.

Karijera obilježena ulogama kultnih negativaca

Peter Greene izgradio je karijeru portretirajući neke od najupečatljivijih negativaca suvremenog filma. Njegova sposobnost da unese dubinu i prijeteću karizmu u mračne likove učinila ga je prepoznatljivim.

Godina 1994. bila je ključna za njegovu karijeru. U kultnom remek-djelu Quentina Tarantina, "Pakleni šund", odigrao je ulogu Zeda, sadističkog zaštitara čija je pojava postala sinonim za filmsku brutalnost. Scena u kojoj se pojavljuje jedna je od najšokantnijih i najcitiranijih u povijesti filma. Iste godine, briljirao je kao glavni antagonist Dorian Tyrell u blockbuster komediji "Maska", gdje je glumio uz Jima Carreyja (63) i Cameron Diaz (53). Njegova interpretacija nemilosrdnog mafijaša savršeno je parirala Carreyjevoj komičnoj energiji.

Osim ovih ikoničnih uloga, Greene je ostvario zapažene nastupe i u filmovima kao što su "Privedite osumnjičene", "Noć presude", "Dan obuke" i "Plavi dijamant". S gotovo 95 ostvarenih uloga, dokazao je svoju svestranost i predanost glumi.

Osobne borbe i neostvareni planovi

Iza lika opasnog momka s platna krio se čovjek koji se borio s vlastitim demonima. Njegov menadžer Gregg Edwards opisao ga je kao "sjajnog tipa" i "jednog od najvećih glumaca naše generacije". "Srce mu je bilo ogromno. Jako će mi nedostajati. Bio je sjajan prijatelj", izjavio je Edwards i dodao da je Greene ponekad imao reputaciju teškog suradnika, ali je naglasio da je bio perfekcionist koji je svakoj ulozi davao sve od sebe. "Borio se sa svojim demonima, ali ih je nadvladao", rekao je.

Greene je u intervjuima otvoreno govorio o svojoj teškoj mladosti. S 15 godina pobjegao je od kuće i živio na ulicama New Yorka, gdje se borio s ovisnošću.

Njegova smrt je iznenadila sve, uoči priprema za novi projekt. U siječnju je trebao započeti snimanje nezavisnog trilera "Mascots" s Mickeyjem Rourkeom. Vijest o njegovoj smrti, kako navodi menadžer, duboko je potresla redatelja i ostatak ekipe.

