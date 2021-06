Pjevačica Lepa Brena (60) i Boba Živojinović (57) od 1987. godine su u skladnom braku iz koga su dobili sinove Stefana i Viktora. Boba je u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi" otkrio tko je glavni u njihovoj kući, piše srpski Telegraf.

Povodom njegovog gostovanja napravljena je anketa. Nakon što je Boba prokomentirao njene rezultate, priznao je da mu ne smeta kada kažu da je "Brenin muž".

"Ne smeta mi to što sam dobio 'krumprir'u vašoj anketi. Kao što mi ne smeta ni kad kažu da sam Brenin muž", kazao je.

On i Brena su, kaže, u karanteni bili 24 sata zajedno te ih je to iskustvo dodatno zbližilo, pa sad nedostaju jedno drugom kad su razdvojeni.

Recept za dugovječan brak

"Otkako je počeo problem s koronom i 'zaključavanjem', nas dvoje smo bili neprekidno i po 24 sata zajedno. To je odnos koji dobiva drugu dimenziju. Bio sam sad dva tjedna u Americi i, vidim, neobično mi je, fali mi. Vidim i s njene strane to isto. Mislim da smo uz sve što nam se događalo, otkrili nešto jače, svjetlije. Znali smo i ranije, ali otkrivamo i sada i mislim da će to potrajati", ispričao je.

Boba je otkrio svoj i Brenin recept za uspješan brak.

"Uz ljubav mora postojati i poštovanje. Što bi moja baba rekla - ako uzmemo konop i ja vučem na svoju stranu, a ti na svoju - što će se dogoditi? Puknuti će. A ako ti povučeš, ja pustim, i obrnuto, on će trajati. Isto vrijedi i za prijateljstvo, i za posao. Moraš nekad dati da bi dobio. A da bi to mogao, moraš vjerovati u sebe. Brena i ja smo zajedno od 1987. godine i, evo, izdržavam nekako već 34 godine", kazao je.