Val Kilmer preminuo u 66. godini: Kćer otkrila uzrok smrti

Val Kilmer, holivudski glumac koji je okusio slavu glavne uloge kao Jim Morrison i Batman, ali čiji su ga protealni darovi i nedokučiva osobnost učinili također istaknutim sporednim igračem, preminuo je u utorak u Los Angelesu. Imao je 65 godina, piše The New York Times.

Uzrok je bila upala pluća, rekla je njegova kći Mercedes Kilmer. Kilmeru je 2014. dijagnosticiran rak grla i kasnije se oporavio, rekla je.

Debitirao je u špijunskom špijunskom filmu o hladnom ratu, "Top Secret!" (1984.). Vjerno je odglumio Morrisona u filmu Olivera Stonea "The Doors" (1991.) i igrao je epizodnu ulogu Mentora - Elvisa koji daje savjete kako ga zamišlja antiherojski protagonist filma, kojeg glumi Christian Slater - u "True Romance" (1993.), nasilnoj jurnjavi za drogom koju je napisa Quentin Tarantino u režiji Tonyja Scotta.

Možda je najpoznatiji kao jedan od Batmana, između Michaela Keatona i Georgea Clooneya, u "Batmanu Forever" (1995.), boreći se u Gotham Cityju s Two-Faceom (Tommy Lee Jones) i Riddlerom (Jim Carrey), iako se ni Kilmer ni film nisu smatrali zvjezdanim predstavnicima franšize o Batmanu.

Zauvijek će ostati zapamčen

Ali dotad se razvio još jedan, možda zanimljiviji, vid u karijeri Kilmera. Godine 1986. glumio je u svom prvom visokobudžetnom filmu, pustolovnoj drami "Top Gun" (1986.), u kojoj je Kilmer glumio hladnokrvnog, samouvjerenog suparnika filmske zvijezde, Toma Cruisea. Bila je to uloga koja je postavila presedan za nekoliko drugih istaknutih pojavljivanja Kilmera. Ponovio ju je u kratkoj epizodnoj ulozi u nastavku filma iz 2022., "Top Gun: Maverick". Glumio je urbanog, raskalašenog revolveraša Doca Hollidaya u "Tombstoneu" (1993.), krvavom vesternu, uz Kurta Russella, Sama Elliotta i Billa Paxtona kao Wyatta, Virgila i Morgana Earpa. Bio je dio pljačkaške bande u "Vrućini" (1995.). Glumio je s Michaelom Douglasom u filmu "The Ghost and the Darkness" (1996.). U "Pollocku" (2000.), u kojem glumi Ed Harris kao slikar Jackson Pollock, bio je njegov kolega umjetnik Willem de Kooning. Glumio je Filipa Makedonskog, oca Aleksandra Velikog (Colin Farrell), u grandioznom epu Olivera Stonea "Aleksandar" (2004.). Tijekom svoje karijere Kilmer je često ostavljao dojam nepredvidivosti kod filmskih gledatelja kao i filmskih stvaratelja.

Na ekranu je bio i karizmatičan i znatiželjan, glumac koji nije dopuštao svojim likovima da lako odaju emocionalne tragove. Izvan ekrana, imao je svoje nesuglasice, posebno na početku svoje karijere, kada je stekao reputaciju mrzovoljnog glumca. Naslovni članak o njemu iz 1996. u Entertainment Weeklyju bio je naslovljen “Čovjek kojeg Hollywood voli mrziti”.

Robert Downey Jr., koji je glumio s Kilmerom u misteriji ubojstva iz 2005. "Kiss Kiss Bang Bang", priznao je u segmentu "Biografija" da ga nije mogao podnijeti kad su se prvi put sreli, iako su s vremenom postali veliki prijatelji.

"Siguran sam da vam ovo ne može biti novost da je on kronično ekscentričan", rekao je Downey.

'Jednom kad si zvijezda, uvijek si zvijezda'

Val Edward Kilmer rođen je u Los Angelesu 31. prosinca 1959. Njegov otac, Eugene, poduzetnik za nekretnine, i njegova majka, Gladys Ekstadt, razveli su se kad je Val imao 9 godina. Njegov mlađi brat Wesley utopio se u bazenu 1977., događaj koji je Kilmera proganjao godinama nakon toga. Njegova sjećanja na taj gubitak bila su u središtu njegove izvedbe u filmu "The Salton Sea" (2002.), o čovjeku vođenom osjećajem krivnje i traženju iskušenja nakon što je svjedočio ubojstvu svoje žene i nije je mogao spasiti.

"Postoji nekoliko točaka u filmu u kojima tip jednostavno ne može nastaviti", rekao je Kilmer u intervjuu za The New York Times 2002. "Zaista sam se vratio na zemlju tek otprilike dvije ili tri godine nakon što je moj brat umro."

Prijavio se na Juilliard School u New Yorku i sa 17 godina postao jedan od najmlađih studenata ikada primljenih na tamošnji studij glume. Na Juilliardu su on i nekoliko kolega iz razreda napisali i izveli pjesmu "How It All Began", prilagođenu autobiografiji zapadnonjemačkog urbanog gerilca Michaela Baumanna. Godine 1981., nakon što je Kilmer diplomirao, pojavio se u profesionalnoj produkciji predstave u Public Theatreu.

Brak Kilmera s glumicom Joanne Whalley, koju je upoznao na snimanju dječjeg fantastičnog filma Rona Howarda "Willow" (1988.), završio je razvodom. Iza sebe je ostavio djecu, Mercedes i Jacka. Kilmer je godinama živio na ranču blizu Santa Fea i jednom je razmišljao o kandidaturi za guvernera Novog Meksika.

Kilmer je bio kršćanski znanstvenik. Godine 2021. g. Kilmer bio je tema "Vala", dokumentarca o njemu temeljenog na desetljećima arhivskih snimaka. Njegova su djeca bila suradnici producenti, a njegov sin Jack bio je pripovjedač. Film je osvojio nekoliko nagrada, uključujući nagradu Critics Choice za najbolji povijesni ili biografski dokumentarac.

U intervjuu za The Hollywood Reporter 2012. Kilmer je govorio o svojoj odsutnosti iz mainstream Hollywooda desetljeće ili više i priznao da je njegov karijerni put bio neobičan. Rekao je da je imao druge interese; želio se družiti sa svojom djecom. "Ne žalim zbog čega", rekao je, dodavši: "To je poslovica, ali je na neki način istinita: Jednom kada si zvijezda, uvijek si zvijezda; samo na kojoj je razini?"

