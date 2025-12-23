Nježni zagrljaj iznad grada: Blanka Mateša podijelila romantičan trenutak sa suprugom Zlatkom

Splitska sveučilišna profesorica i pravna stručnjakinja Blanka Mateša (45) poznata po svojoj uspješnoj akademskoj karijeri, ali i po braku s predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora i bivšim premijerom Zlatkom Matešom (76), često dijeli trenutke iz privatnog života, a posljednja objava posebno je privukla pažnju svojom jednostavnošću i toplinom.

Idila iznad gradskih svjetala

Na fotografiji, snimljenoj u noćnom ambijentu, Blanka pozira s blistavim osmijehom dok je njezin suprug Zlatko nježno grli s leđa. U pozadini se naziru svjetla grada, što stvara dojam da se par nalazi na visokoj lokaciji s koje se pruža spektakularan pogled, vjerojatno tijekom romantične večere ili posebne proslave. Iako lokacija nije otkrivena, atmosfera je iznimno intimna i romantična.

Blanka, elegantna kao i uvijek, s prepoznatljivim crvenim ružem i besprijekornom šminkom, zrači srećom i zadovoljstvom. Kratak, ali moćan opis "MI", uz emotikon srca, jasno poručuje da je njihova veza nakon dvije godine braka i dalje snažna i ispunjena ljubavlju. Fotografija je lišena suvišnih detalja i u potpunosti je usmjerena na povezanost para, što ju čini još dojmljivijom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dvije godine ljubavi i uspjeha

Ova objava dolazi upravo u vrijeme kada par slavi drugu godišnjicu braka, koji su sklopili u prosincu 2023. godine. Njihova veza od samog je početka bila pod povećalom javnosti, ponajviše zbog velike razlike u godinama, no Blanka je u više navrata isticala kako je ljubav najvažnija i kako se ne obazire na predrasude. Čini se da je vrijeme potvrdilo njezine riječi, jer par redovito dijeli zajedničke trenutke koji svjedoče o njihovoj skladnoj vezi i međusobnoj podršci.

Foto: Sime Zelic/pixsell

Osim što uživa u obiteljskom životu, 45-godišnja Blanka Mateša iznimno je uspješna i na poslovnom planu. Kao predstojnica Katedre za građansko pravo na Pravnom fakultetu u Splitu i ravnateljica Poslijediplomskog studija sportskog prava, posvećena je svom akademskom radu. Nedavno je najavila kako piše knjigu o pravnim aspektima umjetne inteligencije te je s ponosom otkrila da će Split 2026. godine biti domaćin prestižnog EOC seminara i Foruma olimpijske solidarnosti. Uspješno balansira između zahtjevne karijere i obitelji, a nedavno je podijelila i radost zbog povratka sina Roka iz SAD-a na blagdane, nakon što je uspješno završio prvi semestar i tenisku sezonu.

Prošle ljubavi

Pročelnica Katedre za građansko pravo na Pravnom fakultetu u Splitu, sinove Roka i Brunu dobila je u braku s pokojnim profesorom Hrvojem Kačerom. Zlatko Mateša prije Blanke bio je u tri braka. S prvom suprugom Biserkom ima sina Zlatka, od druge supruge Jasne rastao se nakon 13 godina braka i nemaju djece, a s trećom suprugom, Sanjom Gregurić, tajno se oženio 1994., no rastali su se nakon 13 godina braka u kojem su dobili kćer Elu.

​