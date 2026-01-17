FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DEBELI MINUSI /

Sibirski hladan zrak sve bliže: Za vikend bez južine, potom jako zahladnjenje

Stižu nam izraženiji jutarnji minusi i mraz, ali i danju će temperatura jedva stići do nule

17.1.2026.
7:09
Dorian Ribarić
Patrik Macek/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Za vikend svakako manje glavobolja bez južine, ali vraća se hladnoća kako će idućih dana jačati ogranak hladne sibirske anticiklone. No ekstremniji minusi ostaju istočnije od naših krajeva.

SUBOTA

Ujutro i prijepodne posvuda malo hladnije, ali oblačno i maglovito u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Tmurnije u gorju gdje može biti slabe oborine, dok će u ostatku zemlje već biti pretežno sunčano. U Slavoniji će najprije umjeren jugoistočni i istočni vjetar rastjerati mjestimičnu maglu. Na moru slaba do umjerena bura.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj izdizanje magle, ali ostaje većinom oblačno, prije svega oko Korduna i Banovine. Drugdje, samo kraća sunčana razdoblja. Zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočni, ponegdje istočni vjetar, a bit će i malo hladnije, najviše 3 ili tek 4 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu zato pretežno sunčano, ali bit će i vjetrovitije uz uglavnom umjeren istočni vjetar. Hladnije uz vjetar, ali niža i temperatura, bit će između 3 i 5 °C.

I u Dalmaciji pretežno sunčano, a promjenjive naoblake može uglavnom biti na otvorenome moru, oko udaljenijih otoka s lokalno malo kiše. Naime do sjevernije od Punta Planke bura i vedrina, a južnije slab istočnjak i jugo. Temperatura bez veće promjene, između 13 i 15 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno ili djelomice sunčano. Više oblaka navečer, kada će i bura pojačati, pod Velebitom s olujnim udarima. Oblaci će se zato zadržavati cijelog dana u Gorskome kotaru i dijelu Like, a u višem gorju može nakratko biti slabog snijega ili susnježice. Uz more malo hladnije, ali osjetnije u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti djelomice sunčano i sve hladnije od nedjelje, a prava hladnoća očekuje nas idućeg tjedna. Izraženiji jutarnji minusi i mraz, ali i danju će temperatura jedva stići do nule. Zaostalih niskih oblaka bit će još u nedjelju u gorskim i središnjim predjelima, a njihovo izdizanje očekuje se od ponedjeljka.

Sibirski hladan zrak sve bliže: Za vikend bez južine, potom jako zahladnjenje
Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu većinom pretežno sunčano, nešto više oblaka samo prolazno u nedjelju, a izglednije sredinom idućeg tjedna u Dalmaciji. Puhat će jaka bura na sjeveru, a na jugu istočnjak i jugo. Posvuda postupno hladnije, ali pad temperature blaži nego na kopnu. Ipak, na jakoj i olujnoj buri u podvelebitskom primorju činit će se iznimno hladno.

Sibirski hladan zrak sve bliže: Za vikend bez južine, potom jako zahladnjenje
Foto: Rtl Danas

VrijemeVrijeme DanasVremenska Prognoza
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DEBELI MINUSI /
Sibirski hladan zrak sve bliže: Za vikend bez južine, potom jako zahladnjenje