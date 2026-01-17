Sibirski hladan zrak sve bliže: Za vikend bez južine, potom jako zahladnjenje
Stižu nam izraženiji jutarnji minusi i mraz, ali i danju će temperatura jedva stići do nule
Za vikend svakako manje glavobolja bez južine, ali vraća se hladnoća kako će idućih dana jačati ogranak hladne sibirske anticiklone. No ekstremniji minusi ostaju istočnije od naših krajeva.
SUBOTA
Ujutro i prijepodne posvuda malo hladnije, ali oblačno i maglovito u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Tmurnije u gorju gdje može biti slabe oborine, dok će u ostatku zemlje već biti pretežno sunčano. U Slavoniji će najprije umjeren jugoistočni i istočni vjetar rastjerati mjestimičnu maglu. Na moru slaba do umjerena bura.
Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj izdizanje magle, ali ostaje većinom oblačno, prije svega oko Korduna i Banovine. Drugdje, samo kraća sunčana razdoblja. Zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočni, ponegdje istočni vjetar, a bit će i malo hladnije, najviše 3 ili tek 4 °C.
U Slavoniji, Baranji i Srijemu zato pretežno sunčano, ali bit će i vjetrovitije uz uglavnom umjeren istočni vjetar. Hladnije uz vjetar, ali niža i temperatura, bit će između 3 i 5 °C.
I u Dalmaciji pretežno sunčano, a promjenjive naoblake može uglavnom biti na otvorenome moru, oko udaljenijih otoka s lokalno malo kiše. Naime do sjevernije od Punta Planke bura i vedrina, a južnije slab istočnjak i jugo. Temperatura bez veće promjene, između 13 i 15 °C.
Na sjevernom Jadranu pretežno ili djelomice sunčano. Više oblaka navečer, kada će i bura pojačati, pod Velebitom s olujnim udarima. Oblaci će se zato zadržavati cijelog dana u Gorskome kotaru i dijelu Like, a u višem gorju može nakratko biti slabog snijega ili susnježice. Uz more malo hladnije, ali osjetnije u gorju.
IDUĆIH DANA NA KOPNU
U unutrašnjosti djelomice sunčano i sve hladnije od nedjelje, a prava hladnoća očekuje nas idućeg tjedna. Izraženiji jutarnji minusi i mraz, ali i danju će temperatura jedva stići do nule. Zaostalih niskih oblaka bit će još u nedjelju u gorskim i središnjim predjelima, a njihovo izdizanje očekuje se od ponedjeljka.
IDUĆIH DANA NA MORU
Na Jadranu većinom pretežno sunčano, nešto više oblaka samo prolazno u nedjelju, a izglednije sredinom idućeg tjedna u Dalmaciji. Puhat će jaka bura na sjeveru, a na jugu istočnjak i jugo. Posvuda postupno hladnije, ali pad temperature blaži nego na kopnu. Ipak, na jakoj i olujnoj buri u podvelebitskom primorju činit će se iznimno hladno.