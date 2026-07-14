Meteorologinja upozorila na promjenu: Grmljavina, pljuskovi, a prijeti i jače nevrijeme!

Iako smo i u ponedjeljak i u utorak u polju visokog tlaka zraka zbog kojeg nam je sunčano i vruće, u utorak se u našoj blizini stvara linija nestabilnosti i malo tog hladnijeg zraka doći će i do sjevera naše zemlje i uzrokovati grmljavinu, pljuskove, moguće i jače nevrijeme, ali tek krajem dana!

Na Jadranu rashladnjenje neće donijeti niti noć, temperatura će u većini gradova ostati iznad 22 Celzijeva stupnja, na jugu uglavnom 24, 25. Prijepodne u cijeloj zemlji sunčano, a vjetar slab.

Sunčano, vruće i sparno nastavit će se i poslijepodne do jedno 4, 5 sati kad će sjeverni dio zemlje zahvatiti pljuskovi i grmljavina, moguće lokalno i jača oluja! Prolazno će biti olujnih pa i orkanskih udara sjevernog i sjeverozapadnog vjetra pa pratite upozorenja!

Istočni dio zemlje bit će sunčan i vruć uz temperaturu 30 do 33 Celzijeva stupnja, a krajem dana i ovdje - osobito u zapadnoj Slavoniji pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim do olujnim udarima sjeverozapadnog vjetra.

Na jugu se ne očekuju nikakve promjene. Bit će sunčano i vruće, najviša temperatura između 30 i 34 Celzijeva stupnja, a toplo je i u moru - većinom 24 ili 25. Puhat će umjeren maestral.

Na sjevernom dijelu Jadrana slično - sunčano i vruće uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Zato je u Gorskom kotaru krajem dana moguć jači razvoj oblaka pa i poneki pljusak praćen grmljavinom, ali ne tako izražen kao na sjeveru zemlje.

Idućih dana

Idućih dana čeka nas još nekoliko takvih prodora vlažnijeg i hladnijeg zraka zbog čega će biti pljuskova, grmljavine pa i mogućnosti za izraženije nevrijeme. Prvi je u noći sa srijede na četvrtak, a onda kako sada izgleda opet za vikend.

Najviše pljuskova trebalo bi biti u noći sa subote na nedjelju i u nedjelju, no za detaljnije informacije i upozorenja pratite nas u idućim prognozama.

Na Jadranu manje nestabilnosti, a više sunca i vrućine. Grmljavinski pljuskovi očekuju se u noći sa srijede na četvrtak i to kroz cijeli Jadran, a onda nova promjena vremena tek za vikend.