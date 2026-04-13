Kiša i saharska prašina, a meteorolog upozorava: 'Može i zagrmjeti!'

Nakon pada tlaka i na moru jakog juga, danas naoblačenje i kiša uz dosta saharske prašine u atmosferi. Nalazimo se na prednjoj strani ciklone i frontalnih poremećaja koji se zadržavaju kraj zapadne talijanske obale danas i veći dio sutrašnjeg dana.

UTORAK

Većinom oblačno s povremenom kišom, češćom na Jadranu i predjelima uz njega, lokalno moguće i obilnijom, a može i zagrmjeti. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i jugoistočni vjetar, a malo će samo popustiti jugo na moru, jako još u Dalmaciji, dok će na sjevernom dijelu biti umjerene bure. Jutro malo toplije.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje oblačno uz povremenu kišu, a prolazno može biti i kojeg pljuska. Vjetar samo ponegdje slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura malo niža, bit će između 14 i 17 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, prolazno s kišom, osobito na zapadu. Vjetar većinom umjeren jugoistočni, a bit će i manje toplo, uglavnom oko 18 Celzija.

U Dalmaciji i dalje po jugu, ali promjenjivija naoblaka, što znači više sunčanih razdoblja, sve rjeđe s kišom, koje će još glavninom biti samo rijetko u zaleđu. Jugo će popuštati, ali na otvorenome još uvijek jako. Temperatura između 19 i 21 °C.

Na sjevernom Jadranu dosta oblaka, ali tek ponegdje s kišom, koja će češća biti u gorskim područjima. Puhat će uglavnom bura, slaba do umjerena, krajem dana pod Velebitom pojačana. Temperatura između 16 i 19 °C, u gorju od 11 do 15.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Većinom oblačno ostaje još u srijedu, osobito u prvome dijelu dana uz mjestimičnu kišu. No, od četvrtka smanjenje naoblake, a iako ne baš posvuda suho, bit će to znatno sunčanije. Tek se sporadično u gorju očekuje koji kraći popodnevni pljusak. Pravi proljetni, a temperatura će biti iznad prosjeka za ovo doba godine.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u srijedu, osobito u Dalmaciji i u njenom zaleđu može još biti izraženijih pljuskova, no nakon toga, od četvrtka suho i pretežno sunčano. Bura će samo prolazno pojačati, rastjerati oblake, ali neće biti odviše vjetrovito, tek pod Velebitom u noći i ujutro mogući jaki i olujni udari. Temperatura opet malo viša, bit će kao i na kopnu – iznadprosječno toplo.