Magla, oblaci i pad temperature, meteorologinja otkrila: Pripremite se za prvu 'nulu' na termometru

Ostajemo pod utjecajem anticiklone, sjevernije od nas je fronta koja će se polako primicati i u sklopu koje će prema nama procuriti malo vlage pa će u unutrašnjosti biti promjenjive naoblake, utorak rijetko i malo slabe kiše.

Ponedjeljak

Prijepodne u kopnenim predjelima djelomice sunčano, povremeno će biti promjenjive naoblake, a uz obalu od jutra uglavnom vedro. Na kopnu slab vjetar, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu slaba do umjerena bura, sredinom dana i vjetar s mora. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 3 I 9, a na moru od 12 do 16 stupnjeva

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, a temperatura između 16 i 19 stupnjeva

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka, mjestimice i sasvim oblačno. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura stupanj, dva niža, ali i dalje će biti ugodno za doba godine

U Dalmaciji većinom sunčano, puhat će slaba do umjerena bura, sredinom dana i sjeverozapadnjak, a temperatura između 22 i 25 stupnjeva pa će i u novom tjednu biti toplo

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, puhat će slaba do umjerena bura, a temperatura slična oko 22, 23 stupnja. U gorju promjenjivo, bit će duljih sunčanih razdoblja, a temperatura između 13 i 18.

Idućih dana

Utorak će zbog slabe fronte u unutrašnjosti biti nešto oblačnije, rijetko je moguće i malo slabe kiše. Već od srijede sunčanije, povremeno uz promjenjivu naoblaku, a ujutro ponegdje može biti i magle i to izglednije po kotlinama i uz rijeke. Temperatura će biti u postupnom padu, osobito jutarnja, a čini se da će najhladnije jutro biti u petak kada će mjestimice temperatura biti i oko nule.

Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano, nešto oblačnije će biti u petak u Dalmaciji, moguće je i malo kiše ili poneki pljusak. Utorak će jačati bura, u srijedu će ponegdje biti i jaka, ali već u četvrtak slabi, a onda u nedjelju opet jača. Temperatura bez veće promjene, tek će dnevna biti malo niža, ali i dalje ostaje toplo s 20-ak stupnjeva u najtoplijem dijelu dana.