Stiže hladniji zrak i promjena vremena: Dorian Ribarić otkriva kada možemo očekivati kišu

I dalje smo u polju anticiklone, ali njegovom rubu nam sa sjevera stiže hladniji, a danas i malo manje suh zrak.

Četvrtak

Ujutro i prijepodne još pretežno sunčano, ponegdje u Dalmaciji i na krajnjem istoku i vedro. No, na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje u ranim jutarnjim satima i s olujnim udarima. Na kopnu, osim u Slavoniji umjeren sjeverozapadnjak, vjetar slab pa će uz nižu temperaturu mjestimice pri tlu biti i slabog mraza, najčešće po gorskim kotlinama. Uz more između 9 i 12 Celzija.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj oblačnije, ali bit će to barem djelomice sunčano. Navečer opet smanjenje naoblake. Vjetar slab, rijetko umjeren sjeverni, a temperatura malo niža, bit će oko 15 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično, djelomice sunčano, možda samo na krajnjem istoku prolazno više oblaka. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar pa će se činiti i malo svježije nego što bi se reklo uz temperaturu između 13 i 15 Celzija.

U Dalmaciji porast naoblake, ali i ovdje barem djelomice sunčano, posebice na otocima. Bura će oslabjeti, ali će okrenuti na ponegdje prolazno pojačana sjeverozapadnjak. Temperatura malo niža, bit će između 18 i 20 Celzija.

Na sjevernom Jadranu više te promjenjive naoblake, osobito u gorju i na dijelu Kvarnera. No, bura će sasvim oslabjeti, zapuhat će čak slab jugozapadnjak, a navečer opet slaba bura. Malo samo svježije, temperatura između 17 i 19 stupnjeva, u gorju oko 13-14 Celzija.

Idućih dana na kopnu

U petak nakon još jednog hladnog jutra, osobito po gorskim kotlinama uz slab mraz, slijedi prolazno naoblačenje, ali samo lokalno na zapadu uz koju kap kiše. Od subote opet više sunčanih razdoblja, uglavnom suho, ali i ugodnije, kako ujutro, tako i danju. Sve promjenjivije se čini početkom idućeg tjedna, od utorka kišovitije.

Idućih dana na moru

Na Jadranu uz više oblaka s petka na subotu samo rijetko moguće malo kiše, a i neće biti odviše vjetrovito, samo u jutarnjim satima bura, tijekom dana vjetar s mora. Najviše sunca u nedjelju, ali kreće tada jugo koje će početkom idućeg tjedna pojačati duž cijele obale i donijeti tmurnije oblake i kišu. Dnevna temperatura bez veće promjene, u nedjelju i ponedjeljak opet oko 20, ali će jutra s jugom biti toplija.