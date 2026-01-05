Stigli ledena kiša i snijeg, evo gdje će sve biti minusa: 'Pripremite se na pravu hladnoću'

Idućih dana većinom oblačno, u unutrašnjosti snijeg, a na Jadranu kiša i pljuskovi. Nestabilne prilike možemo zahvaliti frontalnom sustavu koji se zadržava iznad nas, a sa sjevera se prema nama spušta sve hladniji zrak pa će temperatura u novom tjednu biti još niža.

PONEDJELJAK

Prijepodne pretežno oblačno s oborinama, na Jadranu kiša i pljuskovi, a na kopnu snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, na moru bura, pod Velebitom i olujna, a na jugu i dalje umjeren i jak južni vjetar. Pred nama je u većini predjela hladno jutro, jedino na jugu uz južinu iznadprosječna temperatura.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima oblačno s povremenim snijegom, najviše će ga pasti u višim predjelima, ali hvatat će se na tlu i u nizinama. Temperatura tijekom cijelog dana u minusu ili oko nule, a na sjevernom vjetru će se činiti i hladnije. U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno sa snijegom, na krajnjem istoku je moguća i kiša koja se smrzava u dodiru s hladnih tlom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura oko nule.

U Dalmaciji pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i obilnim. Mjestimice će u unutrašnjosti padati i ledena kiša pa pripazite na poledicu. Sjevernije bura, a prema jugu i dalje jugo i južni vjetar. Temperatura između 6 i 15 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu oblačno s kišom, u gorju snijeg, a ponegdje u Lici može biti i kiše koja se smrzava na tlu. Poneka pahulja nošena jakom burom je moguća pod Velebitom. Temperatura u gorju cijeli dan ispod nule, a na moru oko 5, 6 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Utorak i srijedu oblačno sa snijegom, najviše snijega će pasti na istoku zemlje i u gorskim predjelima - tu se očekuje i stvaranje debljeg snježnog pokrivača, a barem koji centimetar će se skupiti i na zapadu zemlje. U četvrtak će još malo snijega pasti na istoku, ali drugdje će se naoblaka smanjivati, a uz vedrije noći će temperatura biti još niža pa se u drugom dijelu tjedna pripremite na pravu hladnoću. Od petka uz južinu temperatura u porastu.

Na Jadranu idućih dana većinom oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i obilnim, a snijega nošenog burom može biti utorak pod Velebitom, zatim u srijedu i ponegdje u Dalmaciji. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jaka i olujna bura, na jugu još utorak jugo, a onda u četvrtak bura slabi, u petak okreće na jugo. Do vikenda će temperatura biti u padu, minusa će biti i uz samu obalu.