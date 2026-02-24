Frontalni sustav je oslabio, temperature idu do 16 stupnjeva: Meteorologinja otkrila detalje

Uz oslabljeni frontalni sustav danas prolazno oblačnije i nestabilnije, ali već sutra nastavak sunčanog i proljetno toplog vremena.

UTORAK

Prijepodne promjenjivo, u kopnenim predjelima i pretežno oblačno uz povremenu slabu kišu. Lokalno će biti i magle. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku mjestimice i jak sjeverozapadni, a na sjevernom Jadranu bura, u Dalmaciji još prijepodne slab vjetar. Jutarnja temperatura na kopnu od 3 do 6, a uz obalu između 6 i 10 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjiva naoblaka, još će ponegdje pasti i malo slabe kiše, ali će postupno biti manje i oborina i oblaka. Vjetar slab, a temperatura uglavnom od 11 do 14 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo, još sredinom dana i pretežno oblačno, a prema večeri će biti sve manje kiše. Puhat će umjeren, ponegdje i jak sjeverozapadnjak, a temperatura između 10 i 14 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice, na jugu i pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer i bura. Temperaturu oko 15 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a postupno će se i u gorju smanjivati naoblaka. Puhat će slaba do umjeren bura, a temperatura većinom između 10 i 15 stupnjeva.

DO KRAJA TJEDNA

U srijedu nam se vraća vedrije vrijeme - u nastavku tjedna će biti pretežno sunčano, ujutro s maglom. Vjetar slab, tek ponegdje i umjeren. Idućih dana će jutra biti prohladna, ali dnevna temperatura će malo rasti pa će biti iznad prosjeka, većinom i iznad 15 stupnjeva

Na moru idućih dana pretežno sunčano, često i sasvim vedro, ali u četvrtak na sjevernom dijelu može biti magle, a u petak i mjestimice na srednjem Jadranu. Vjetar većinom slab do umjeren, a temperatura se neće previše mijenjati, dnevna će biti oko 15, 16 stupnjeva.

S proljetnim danima stižu i alergije, u nastavku tjedna će biti visoka koncentracija peludi čempresa.