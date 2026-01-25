Jaki pljuskovi i grmljavina prijete dijelovima Hrvatske: Meteorologinja otkrila detalje

Uz ciklonu nam pritječe vlažan, nestabilan i malo topliji zrak pa i kraj tjedna ostaje oblačan, tmuran i siv s kišom i pljuskovima te jakim i olujnim jugom.

NEDJELJA

Prijepodne većinom oblačno s kišom, uz obalu i pljuskovima s grmljavinom, u Dalmaciji i izraženim. Rano ujutro u sjevernim predjelima može pasti oborina koja će se smrzavati u dodiru s hladnim tlom.

Na kopnu slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na moru umjereno i jako, na jugu i olujno jugo i oštro. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti između -1 i 5, a na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva. Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno oblačno s kišom, navečer na sjevernu moguće i oborinom koja će se smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Zapuhat će slab do umjeren jugoistočnjak, a temperatura između 5 i 8 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom oblačno, rijetko su moguća i kraća sunčana razdoblja, a bit će i povremene kiše. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak, a temperatura oko 9, 10 stupnjeva

U Dalmaciji i u drugom dijelu dana oblačno, tmurno i sivo, bit će kiše i pljuskova, lokalno i obilnih. Jako i olujno jugo i oštro će postupno slabjeti i okretati na jugozapadnjak. Dnevna temperatura od 10 do 14 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu pretežno oblačno s kišom, u Lici slično, a u višem gorju će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na moru i sjeverozapadnjak. Temperatura u gorju od 3 do 8 stupnjeva, a na moru oko 11, 12.

U NOVOM TJEDNU

Početkom novog tjedna prolazna stabilizacija vremena, u ponedjeljak će u unutrašnjosti oborina biti još uglavnom u noći i rano ujutro zatim će biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima, a još vedrije utorak.

Već je u srijedu na redu nova promjena, opet će biti oblačno s kišom. Temperatura se neće previše mijenjati, u drugom dijelu tjedna će jutarnja još malo rasti.

Na Jadranu u ponedjeljak postupno stabilnije, kiša će najupornija biti u Dalmaciji, ali i tu će do večeri sasvim prestati pa će utorak duž obale biti pretežno sunčano. U srijedu novo jače naoblačenje s kišom i pljuskovima, lokalno i obilnim..U početku slab do umjeren sjeverozapadnjak, a onda sredinom tjedna opet jača jugo. Temperatura bez veće promjene.