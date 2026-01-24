Kiša, grmljavina i opasna poledica: Meorologinja otkrila gdje se očekuje i snijeg

Ujutro nas čeka vrlo slična situacija kao i jučer - cijela unutrašnjost bit će oblačna, a moguća je i vrlo slaba kiša ili rosulja, najviše u gorskim krajevima i na jugozapadu unutrašnjosti. Kako će jutarnje temperature opet biti između minus jedan i jedan Celzijev stupanj, oborina će se smrzavati na tlu i stvarati opasnu poledicu. Na Jadranu umjereno oblačno uz kišu i pljuskove, na krajnjem jugu moguća je i grmljavina.

U drugom dijelu dana slabe kiše bit će rijetko i u ostatku unutrašnjosti, a više u gorskim područjima i područjima uz Jadran. Puhat će jako jugo, u Dalmaciji s olujnim udarima i bit će malo toplije nego proteklih dana. Pogotovo se to odnosi na kopnene krajeve gdje će se sutra mjeriti između tri i sedam stupnjeva, na Jadranu od 11 do 15.

DHMZ je upalio žuto upozorenje na poledicu i snijeg za središnju Hrvatsku, područje Kvarnera, Dalmacije i juga Hrvatske.

Foto: Dhmz

Idućih dana na kopnu i moru

Jača kiša i obilnije oborine očekuju nas u nedjelju, a u višem gorju bit će susnježice pa i snijega! Zato početkom idućeg tjedna manje oborina, moguće je i kidanje naoblake u poslijepodnevnim satima dok će ujutro biti magle. U srijedu nova promjena vremena uz dosta kiše, a u gorju snijega, no već u četvrtak toplije.

Na Jadranu nedjelja kišovita uz jako i olujno jugo nakon čega i ovdje slijede sunčaniji dani. Ne zadugo jer već u srijedu novo naoblačenje, jaka kiša koju će pratiti i olujno jugo! Vikend pred nama dakle kišovit, osobito nedjelja i osobito na Jadranu, a ujutro u unutrašnjosti je opet moguća poledica.