POSLALI UPOZORENJE /

Osijek u ledenom kaosu, bolnica se puni pacijentima: 'Suprug je vozio 5 na sat i zabio se u stup'
×
Foto: Sib

Pravovremenim i odgovornim ponašanjem moguće je smanjiti rizik od ozljeda, upozoravaju iz Ravnateljstva osječkog KBC-a

23.1.2026.
12:06
HinaDunja Stanković
Sib
Zbog ledene kiše i poledice koje su zahvatile područje Osijeka, osječki Klinički bolnički centar (KBC) bilježi povećan priljev pacijenata, ponajviše s ozljedama nastalim uslijed padova na skliskim površinama, izvijestilo je u petak Ravnateljstvo te zdravstvene ustanove.

Iz Ravnateljstva su priopćili kako sve službe osječkog KBC-a "rade pojačanim kapacitetom kako bi se svim pacijentima pravodobno pružila potrebna medicinska skrb".

Ovim putem apeliramo na građane da, ako nije nužno, ne izlaze iz svojih domova, a u slučaju izlaska da budu maksimalno oprezni, koriste prikladnu obuću i izbjegavaju zaleđene površine.

Problemi zbog leda

Pravovremenim i odgovornim ponašanjem moguće je smanjiti rizik od ozljeda, upozoravaju iz Ravnateljstva osječkog KBC-a.

Tanak, gotovo neprimjetan sloj leda na brojnim manjim cestama, ali i većini staza u gradu uzrokovala je brojne padove i prometne nezgode.

“Suprug me vozio na posao i s Vukovarske koja je posuta solju skrenuo je na benzinsku postaju kraj tržnice. S oko pet kilometara na sat zabio se u stupić i u potpunosti uništio prednji lijevi kraj automobila. Za ne povjerovati“, posvjedočila je o ledenom kaosu Osječanka za SiB. 

Iako su Tržnice posule glavne staze, još je uvijek puno leda pa je, prema riječima sugovornica, desetak ljudi tamo proklizalo. 

POGLEDAJTE VIDEO: Kako nastaje ledena kiša i zašto je opasna? Voditelj zimske službe: 'Vozači ovo ne mogu odmah primijetiti'

najčitanije
