Stiže nam nova promjena vremena: Meteorologinja otkrila do kada će biti nestabilno

U novom tjednu uz ciklonu nestabilnije i oblačnije, bit će i kiše ili pljuskova, a uz to i jakog i olujnog juga.

PONEDJELJAK

Prijepodne porast naoblake, bit će promjenjivo oblačno, ali još uvijek suho. Na kopnu slab do umjeren istočnjak i sjeveroistočnjak, pod Velebitom bura, a drugdje na moru sve jače jugo pa će već u prvom dijelu dana ponegdje biti i olujno. Jutarnja temperatura na kopnu od 4 do 9, a uz obalu između 12 i 16 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjiva naoblaka, krajem dana rijetko može pasti i malo slabe kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura oko 17, 18 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno oblačno. Puhat će slab do umjeren istočnjak, a temperatura do najviše 20 stupnjeva.

U Dalmaciji umjereno oblačno, navečer će ponegdje biti i slabe kiše ili ponekog pljuska. Bit će vjetrovito uz jako i olujno jugo, a temperatura između 20 i 23 stupnja.

Na sjevernom Jadranu i u gorju umjereno ili pretežno oblačno, prema večeri će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. U gorju slab do umjeren sjeveroistočnjak, pod Velebitom bura, a drugdje umjereno i jako jugo. Temperatura od 15 do 21 stupanj

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti i idućih dana umjereno ili pretežno oblačno s kišom koja će češća biti utorak i još uglavnom u srijedu prijepodne, a onda će je biti tek mjestimice. Od četvrtka će biti promjenjivo uz sve češća sunčana razdoblja. U početku dnevna temperatura malo niža, ali već od sredine tjedna opet toplije.

Na Jadranu utorak umjereno oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i obilnim, a onda od četvrtka tek lokalno. Drugi dio tjedna će biti sunčaniji, osobito od petka kada će i prevladavati sunčano. Još u početku jako i olujno jugo, koje će već utorak slabjeti, na sjevernom dijelu i okrenuti na buru, a onda u srijedu bura duž cijele obale. Temperatura bez veće promjene, tijekom dana i u novom tjednu oko 20 stupnjeva, a još toplije će biti prema vikendu.