Uživajte dok traje: Vikend sunčan i topao, ali onda u novom tjednu promjena, evo što slijedi

Veći dio nadolazećeg vikenda proći će u sunčanom i ugodno toplom vremenu.

SUBOTA

Prijepodne promjenjivo, ponegdje u unutrašnjosti i pretežno oblačno, a još samo lokalno može pati malo slabe kiše, uglavnom rano ujutro. Prema sredini dana će oblaka biti sve manje. Na kopnu slab vjetar, uz obalu slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 2 do 7, a na moru između 9 i 14 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima više sunčana vremena u odnosu na prvi dio dana, bit će barem djelomice sunčano. Vjetar slab, a temperatura oko 14, 15 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjiva naoblaka, ali će postupno biti i sve manje oblaka. Vjetar slab, a dnevna temperatura oko 14 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, bura će okrenuti na slab do umjeren jugozapadnjak, prema otvorenom moru i jugo. Temperatura većinom oko ili malo iznad 20 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju isto tako više sunčana vremena u odnosu na prijepodne. Vjetar slab do umjeren, a temperatura uglavnom između 15 i 21 stupanj.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti još u nedjelju djelomice sunčano i ugodno toplo, a onda će se u novom tjednu skupljati više oblaka, bit će umjereno ili pretežno oblačno, utorak i povremene kiše. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a temperatura će u novom tjednu biti u postupnom padu, dnevna će biti uglavnom iznad 15 stupnjeva.

Na Jadranu u nedjelju sunčano, vedro i toplo, tijekom dana će temperatura biti oko ili iznad 20 stupnjeva. U novom tjednu oblačnije, utorak će biti kiše i pljuskova, lokalno i izrađenih, a u srijedu još uglavnom u Dalmaciji. Zapuhat će i pojačati jugo pa će početkom tjedna ponegdje biti i olujno, ali već krajem ponedjeljka na sjevernom dijelu okreće na buru, a utorak duž obale. Temperatura se neće previše mijenjati.