Stiže promjena vremena! Meteorolog otkrio gdje će biti kiše i koliko će potrajati

Nešto više oblaka uz primjerenu dnevnu svježinu za doba godine, no danas i jutarnju hladnoću. I dalje nam pritječe po visini hladniji zrak, ali popušta utjecaj anticiklone iznad naših krajeva, no ne radi se o velikoj promjeni vremena, već o samo prolaznom naoblačenju.

PETAK

Rano ujutro pretežno vedro, ali kreće već novi postupan porast naoblake, osobito u sjevernijim kopnenim krajevima. No, vjetar slab, a nakon noćne vedrine jutro na kopnu hladno, nerijetko pri tlu uz slab mraz. Duž obale slaba do u Dalmaciji samo u početku umjerena bura.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj znatno oblačnije, a mjestimice će biti malo kiše, ali uglavnom samo prolazno i kratkotrajno. Vjetar ostaje većinom slab, a bit će podjednako ili samo malo svježije nego danas, bit će oko 14 Celzija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, a lokalno može biti i malo kiše, izglednije prema zapadu, ali ne u većim količinama. Temperatura bez veće promjene, oko 14 stupnjeva.

U Dalmaciji postupno sve oblačnije, ali će se uz obalu i osobito na otocima zadržati djelomice sunčano. Bez oborina, a zapuhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na otvorenome jugo. Temperatura između 18 i 20 Celzija.

I na sjevernom Jadranu povećanje naoblake, ali oblačnije u gorju gdje mjestimice postoji šansa i za koju kap kiše. Vjetar slab, ponegdje na Kvarneru jugozapadni, a temperatura oko 18 stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici između 13 i 15 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Za vikend opet sunčanije i toplije, kako ujutro tako i danju, a samo će u prvome dijelu subote biti zaostale povećane naoblake. Od ponedjeljka oblačnije uz porast vjerojatnosti za kišu, osobito od utorka kada će kišovito biti u većini krajeva. Puhat će pritom povremeno umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar pa će danju od utorka biti malo svježije, ali ujutro temperatura sve viša.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu prilično povoljan pa i prevladavajuće sunčan vikend. Doduše, zapuhat će jugo, potkraj nedjelje i jačati što će najaviti promjenjiviji prvi dio idućeg tjedna. Bit će već u ponedjeljak ponegdje malo kiše, u utorak i moguće izraženijih pljuskova. Dok će na sjevernom dijelu zapuhati bura, na južnom i dalje pojačano jugo. Temperatura do utorka danju iznad 20 °C, zatim malo niža, ali jutarnji minimalci u porastu.