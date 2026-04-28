Meteorologinja otkrila kada kreće nova promjena vremena: 'Bit će jačih pljuskova'

Sunčano i toplo vrijeme imamo zahvaliti polju visokog tlaka zraka koje se prostire iznad cijele Europe.

Ujutro će u cijeloj zemlji prevladavati sunčano. Jutarnja temperatura slična kao i danas - od 5 do 7 stupnjeva u unutrašnjosti i 13 ili 14 koliko će biti na Jadranu. Puhat će slaba, samo ponegdje umjerena bura.

I u drugom dijelu dana ostat će sunčano, ali prema kraju dana bit će sve više visokih i srednjih oblaka. Jedino u gorju, i to osobito na zapadu, bit će i jačeg razvoja oblaka i iz njih su onda mogući i kratkotrajni pljuskovi. Zapuhat će i umjeren sjeveroistočni vjetar Na istoku sunčano uz temperaturu 20 do 22 Celzijeva stupnja. I ovdje pretežno sunčano cijeli dan, navečer tek više oblaka također sa zapada

Južni dio zemlje sutra će imati sunčan i stabilan dan. Puhat će uglavnom slab, ponegdje samo umjeren jugozapadnjak ili jugo. Najviša temperatura od 22 do 25. I na sjevernom dijelu veći dio dana sunčan, a onda sa zapada postupno naoblačenje, uglavnom bez kiše. Kratkotrajni pljuskovi mogući su iza planinskog dijela u Lici i u Gorskom kotaru no tek krajem dana i u noći. Najviša temperatura u gorskom dijelu 20 ili 21, na obali i otocima 22 do 24.

IDUĆIH DANA

U drugoj polovici tjedna bit će malo turbulentnije. Najprije u noći s utorka na srijedu, a onda i tijekom dana u većini unutrašnjosti oblačno s povremenom kišom. Bit će tu lokalno i jačih pljuskova, no najveća promjena bit će pad temperature koji će u kombinaciji s ovim umjerenim sjevernim vjetrom povećavati osjećaj hladnoće.

Za mnoge je ovo produženi vikend i ako ne za putovanje, onda svakako za boravak na otvorenom pa u skladu s tim imamo dobru vijest, a to je da će nakon ovog poremećaja u srijedu sve brzo ići na razvedravanje i smirivanje. U četvrtak i petak malo hladnije, osobito ujutro - u kotlinama je čak moguć i mraz, ali najvažnije je da će biti sunčano i bez pljuskova!

Na Jadranu također promjena vremena, ali puno manje izražena. Temperatura će se sniziti za 2 do 3 stupnja, a najneugodniji dio bit će jaka bura, na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Kiša je moguća u četvrtak i to na južnom dijelu i zaleđu kad će općenito biti najviše oblaka i najjače bure! Od petka do nedjelje sunčano, vedro, ali ne previše toplo - najviša temperatura oko 22 stupnja!

Sutra navečer pred nama je dakle naoblačenje koje će u srijedu donijeti kišu i pljuskove, ali ono najvažnije i osjetan pad temperature u unutrašnjosti, na Jadranu buru! Dobra vijest je da će se sve izgladiti do praznika u petak pa nas čeka sunčan i ugodno topao vikend!