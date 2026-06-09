Nakon +30 stiže hladna fronta: Poznato kada kreću pljuskovi i pad temperature

Sunčano i vruće vrijeme u polju visokog tlaka zraka nastavit će se i danas, ali stiže nam i jedna hladna fronta, iza nje hladniji, vlažniji zrak koji će se navečer približiti Hrvatskoj. Osim pljuskova, donijet će nam i osjetnu promjenu temperature - bit će svježije tamo negdje od četvrtka.

Jutro bez većih promjena, bit će pretežno sunčano u svim krajevima. Temperatura u unutrašnjosti od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva, na Jadranu 18 do 22. Puhat će jugo i jugozapadni vjetar.

I drugi dio dana bit će pretežno sunčan. Opet će biti i vruće, temperatura posvuda oko 30 Celzijevih stupnjeva, ali krajem dana na sjeveru zemlje i istočnije uz Dravu bit će lokalnih nestabilnosti, odnosno grmljavine i jakih udara sjevernog vjetra uz malo kiše.

Na istoku sunčano i vrlo toplo pa i vruće. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stupanj, a puhat će slab jugoistočni vjetar. Više oblaka bit će u Podravini.

Vruće i sunčano i na jugu zemlje. Temperatura zraka je oko 30 Celzijevih stupnjeva, a u moru je izmjereno između 20 i 23. Puhat će uglavnom slab jugozapadni vjetar.

Na sjevernom dijelu slično - jugozapadnjak i jugoistočnjak uz također sunčano vrijeme. Kasnije poslijepodne i navečer uz granicu sa Slovenijom porast naoblake, u noći i pljuskovi!

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Do kraja tjedna vrijeme promjenjivije, od četvrtka i osjetno svježije! Pljuskovi i grmljavina zahvatit će nas potkraj srijede, bit će ih i u četvrtak kad će se temperatura sniziti za pet, ponegdje i 10 stupnjeva. Prema vikendu stabilnije i sunčanije, manji pljuskovi mogući su tijekom subote, a temperatura će opet polako rasti.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu su također u srijedu i u četvrtak mogući lokalni pljuskovi, ali ne toliko izraženi kao u unutrašnjosti. Najizgledniji su u Istri i dalmatinskoj zagori. I ovdje prolazno malo manje vruće, ali za vikend opet blizu 30.