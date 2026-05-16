Hrvatska pod ciklonom, vikend u znaku kiše i grmljavine: Evo kad ćemo ugledati sunce

Kišovito i vrlo nestabilno vrijeme zbog čega ima puno pljuskova i grmljavine imamo zahvaliti cikloni koja će se prijepodne premještati kroz Jadran dalje na istok. Zato će nam i početak vikenda biti oblačan i kišovit više manje u svim krajevima, jedino na istoku zemlje može biti nešto sunčanih razdoblja.

Najjača kiša padat će na srednjem i južnom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj gdje će još puhati i jako jugo i jugozapadni vjetar. Temperatura u unutrašnjosti od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu 12 do 15 stupnjeva.

I poslijepodne oblačno, ali ipak uz nešto slabiju kišu. Krajem dana postupno će se sa zapada smanjivati naoblaka, a do večeri će prestati i kiša. Što se tiče temperature, bit će malo svježije nego danas - od 12 do 14, ponegdje 15 stupnjeva, a zapuhat će umjeren sjeverozapadnjak

Istok zemlje sutra će najduže imati kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Ovdje će i vjetar biti jači nego u središnjem dijelu, puhat će na udare jak sjeverozapadnjak, a najviša temepratura bit će oko 15

Na južnom Jadranu poslijepodne postupno smirivanje vremena i prestanak kiše. Jači pljuskovi i grmljavina mogući su uglavnom u zaleđu. Vjetar će okrenuti na sjeverozapadnjak, umjeren s jakim udarima, na otvorenom moru i vrlo jakim, a na krajnjem jugu i dalje jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 15 do 19 stupnjeva

Smirivanje vremena i na sjevernom dijelu, a kasnije poslijepodne bit će i sunčanih razdoblja. U gorju oblačno i kišovito cijeli dan, ali uz ipak slabiju kišu nego prijepodne. Najviša temperatura u gorju oko 10, na Jadranu 15 do 17 stupnjeva.

NEDJELJA

Nedjelja će svakako biti sunčaniji dio vikenda, u kopnenom dijelu kiša i pljuskovi padat će u prvom dijelu dana samo u Slavoniji i na krajnjem istoku, a onda sredinom dana razvedravanje i posvuda prestanak kiše.

Iako neće zahladnjeti, nedjelja će u unutrašnjosti biti vjetrovita uz jak na udare vrlo jak sjeverozapadnjak.

NOVI TJEDAN

Novi tjedan počet ćemo prohladnim jutrom, temperatura će se u gorskom dijelu spustiti na 3, 4 stupnja, a onda postupno sve toplije. Rast će i najviša dnevna temepratura pa će sredinom tjedna opet biti oko 25.

Iako toplije, neće biti posve stabilno - u utorak su pljuskovi najizgledniji u gorju, a u srijedu i četvrtak moglo bi ih biti i drugdje u unutrašnjosti

Na Jadranu od nedjelje sunčanije i postupno sve toplije. Najveća mogućnost za lokalne pljuskove je u utorak, ali ovako jaku kišu kao danas i sutra, idući tjedan nećemo imati. Puhat će uglavnom umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći često burin.