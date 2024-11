Vjetrovita subota u cijeloj Hrvatskoj: Na obali bura orkanske jakosti

S daljnjim jačanjem anticiklone sa sjevera kontinenta i pritjecanjem hladnijeg zraka te zbog prisutnosti ciklone u Jonskom moru nad našim je krajevima velika razlika u tlaku zraka što za posljedicu ima vrlo vjetrovito vrijeme. Stoga će veći dio vikenda glavno obilježje vremena biti vjetar pa prilagodite aktivnosti i pratite upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda.

SUBOTA

U unutrašnjosti će puhati umjeren i jak, u gorju i vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, duž obale bura, često olujne, ponegdje i orkanske jakosti. Dok će oblaka prijepodne na moru biti malo, na kopnu će se zadržavati oblačno, u gorju i uz slabe oborine - kišu i susnježicu, u višim predjelima snijeg. Sunčana razdoblja najvjerojatnija su na sjeverozapadu unutrašnjosti. Jutarnja temperatura od 0 do 5 °C, na Jadranu između 5 i 10 °C. U središnjim i sjeverozapadnim područjima će poslijepodne vjetar postupno slabjeti. Sunčanih će razdoblja biti osobito na sjeveru i uz granicu sa Slovenijom, a oblačno će se zadržavati u Posavini i Moslavini.

Uz pojačan vjetar bit će prohladno uz temperaturu od 6 do 8 °C. Razmjerno hladno uz umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar bit će i na većinom oblačnom istoku unutrašnjosti. Poneka kap kiše moguća je lokalno u Posavini. U Dalmaciji će oblaka prema večeri biti sve više, osobito na krajnjem jugu gdje može pasti i malo kiše, u gorju i susnježice i snijega. Bit će vjetrovito uz buru, a temperatura od 8 u unutrašnjosti do 13 °C na jugu. Na sjevernom Jadranu najviše sunčana vremena, no uz jaku i olujnu, podno Velebita i orkansku buru. Vjetrovito će biti i u oblačnom gorju, gdje će još povremeno biti oborina, u višim predjelima i uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Temperatura od 2 do 5 °C, na moru i u Istri od 9 do 12 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Do utorka u unutrašnjosti uglavnom suho i uz promjenljivu naoblaku. Potkraj utorka već oblačnije i uz mogućnost za mjestimičnu kišu, prvenstveno na zapadu, a u oblačniju i danju još malo hladniju srijedu i četvrtak, vjerojatnost za oborine povećava se i drugdje.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru već s nedjeljom bura u postupnom slabljenju, a u većinom sunčan ponedjeljak će sasvim oslabjeti. Od utorka već više oblaka, prema večeri ponegdje i kiša koja će biti još izglednija u ponovno vjetrovitu srijedu i četvrtak.

