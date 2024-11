Nova promjena vremena za vikend! Stiže snijeg, danas za jednu regiju crveno upozorenje

Oslabljena hladna fronta i ciklona razmjerno brzo se premještaju preko naših krajeva. Već će sutra biti južnije od nas, iznad Jonskog mora. No, stići će nam hladniji zrak i kružiti u višim slojevima atmosfere. Pritom, zbog sve veće razlike u tlaku između sjevera i juga, prilično vjetrovito, osobito početkom vikenda.

PETAK

U gorju nakratko susnježica, drugdje kiša, ali glavnina oborina ispadati će se tijekom noći. Već do jutra uglavnom suho uz smanjenje naoblake, a tijekom prijepodneva još malo kiše očekuje se tek na krajnjem jugu. Bura će rastjerati oblake na sjevernom dijelu Jadrana, postupno zatim i drugdje, no oblačno će se zadržati u dijelu unutrašnjosti prema istoku. Bit će hladno, između 2 i 5 °C na kopnu, od 8 do 12 °C na moru, no na jakoj buri činit će se osjetno hladnije.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj opet sve oblačnije, a može biti sporadično i slabe kiše, izglednije navečer, kada će to u gorju biti i u obliku susnježice. Zapuhat će slab do umjeren sjeverac, krajem dana u jačanju. Temperatura oko 8-9 °C.

Slično i na istoku uz dosta oblaka, ali kiša prilično rijetka, nešto vjerojatnija krajem dana, u gorju na zapadu Slavonije moguća i susnježica. Vjetar ovdje umjeren sjeverozapadni, prolazno i jak, osobito navečer, a činit će se onda i osjetno hladnije.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vjetrovito, tek kasnije navečer naoblačit će se u zaobalju, osobito uz granicu sa BIH. Bura i tramontana s jakim i olujnim udarima, a temperatura niža, bit će između 11 i 14 °C.

Na sjevernom Jadranu sunčano uz jaku buru s olujnim udarima, pod Velebitom moguće krajem dana i orkanskim. U gorskim područjima zato opet sve oblačnije, ali uglavnom tek navečer slaba kiša i snijeg. Temperatura malo niža od današnje, izraženije u gorju, ali će se posvuda na vjetru činiti osjetno hladnije.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U dane vikenda pretežno oblačno, lokalno samo uz slabe oborine na granici kiše i snijega, a i to uglavnom samo u gorju u vjetrovitu subotu. Tada se mjestimice može iznad 700-800 m nadmorske visine stvoriti tanki snježni pokrivač. Od nedjelje sunčana razdoblja, osobito početkom novog tjedna, ali će tada jutra biti mrazna i maglovita.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu vikend djelomice sunčan, ali u znaku olujne, u subotu nerijetko na udare orkanske bure pa će zasigurno biti ograničenja, možda i prekida u prometu, kako pomorskom tako i cestovnom. Novi tjedan postupno mirniji pa i uz više sunca, a novo naoblačenje se očekuje oko srijede.

