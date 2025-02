Sunce se vraća za vikend, ali neće dugo trajati: Meteorolog otkrio kada ide novi obrat

I dalje ostajemo pod utjecajem anticiklone uz dotok hladnog zraka po njenom rubu. No, istovremeno na zapadu kontinenta imamo poremećaje i Sredozemnu ciklonu pa će nam povremeno stizati i nešto više vlage.

SUBOTA

Tijekom iduće noći i jutra posvuda oblačnije, mjestimična kiša na Jadranu, a slabih oborina bit će i na zapadu unutrašnjosti, koja se prolazno u Gorskoj Hrvatskoj može lediti u dodiru s tlom, možda nakratko čak i u nižim predjelima južnije od Zagreba. Puhat će umjereno, na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana i jako jugo, rijetko uz obalu slab do umjeren istočni vjetar. Uz više oblaka manje hladno jutro, oko nule na kopnu, minusi na istoku. Uz more između 7 i 10 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj smanjenje naoblake, bit će i sunčanih razdoblja, izglednije prema istoku. Suho i podjednako hladno uz temperaturu do 6 ili 7 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, bez oborina, a temperatura uz slab do umjeren jugoistočni vjetar oko 8 °C, lokalno možda i do 9 °C.

U Dalmaciji djelomično razvedravanje i prestanak kiše, ali prema sjeveru i dalje će puhati umjereno na otvorenome i otocima pojačano jugo. Malo će oslabjeti navečer. Uglavnom ugodno svježe, između 12 i 15 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom oblačan i drugi dio dana, mjestimice s kišom, u gorju još u početku susnježicom ili malo snijega. U večernjim satima oborine prestaju. Puhat će umjereno, oko otoka još uvijek jako jugo, a na krajnjem sjeveru će i okretati na istočni vjetar pa i buru.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Slijede dva djelomice sunčana dana, nešto sunčanije u nedjelju, ujutro opet uz moguć jak mraz. Od utorka raste naoblaka pa i vjerojatnost za slabe oborine, uglavnom u obliku slabog snijega, jer će danju još malo zahladiti. Nije to još sasvim pouzdana prognoza, a čini se da će i tih oborina biti glavninom samo na zapadu, točnije u gorju.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu prolazno razvedravanje u nedjelju, a onda već potkraj ponedjeljka novo naoblačenje. Bit će to opet na sjeveru bura, u Dalmaciji istočnjak i jugo, a sve će malo pojačati sredinom tjedna. Tu su izglednije oborine nego na kopnu, osobito u srijedu, naravno kiša, ali od utorka i ovdje malo hladnije.

