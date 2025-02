Pripremite se na minuse, evo gdje se očekuje i malo snijega

Ujutro i prijepodne pretežno vedro, na kopnu mjestimice s maglom i niskim oblacima, osobito uz obale rijeka, prije svega u Pokuplju, Posavini pa i Podravini. Na moru će puhati zato umjerena i pojačana, mjestimice jaka bura, ponegdje još s olujnim udarima, najčešće pod Velebitom i Biokovom. Uz više noćne vedrine, hladnije nego jučer, na kopnu češći minusi i mraz. Bit će od minus jedan do minus pet Celzijevih stupnjeva, a uz more od tri na sjevernom do osam na južnom dijelu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj izdizanje magle i sumaglice te će prevladavati sunčano pa i većinom vedro. No, ostaje podjednako hladno kao i jučer, između pet i sedam stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu dosta sunca i vedrine nakon mjestimične magle. Bez vjetra, a temperatura oko šest stupnjeva.

U Dalmaciji još sunčanije nego ujutro, vedro će i prevladavati, a bura će postupno popuštati, bit će umjerena, tek ponegdje još uvijek i pojačana. Malo samo svježije, bit će oko 13-14 stupnjeva, koji niže u zaleđu.

Na sjevernom Jadranu obilje sunca i vedrine, a tek malo oblaka može još biti samo ponegdje u gorju. Bura će tek za nijansu popustiti, ali još će u Velebitskom kanalu biti olujnih udara. Temperatura malo niža, između 11 i 13 stupnjeva, malo niža pod Velebitom na jakoj buri, a u gorju tek dva, tri ili četiri stupnja.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Slijede nam u unutrašnjosti primjereno hladni zimski dani. Do četvrtka sunčanije, nakon mjestimične jutarnje magle i mraza, a onda ipak nešto oblačnije, osobito u petak i subotu kada će porasti vjerojatnost za sporadične oborine, ali uglavnom slabe. No, u gorju se može očekivati malo snijega. Od nedjelje opet sunčanije i suho te i dalje hladno.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu po umjerenoj, uglavnom pod Velebitom i dalje jakoj buri. Znači to obilje sunca, do petka, a i ovdje u jutarnjima satima pri tlu može biti gdjegod slabog mraza. U petak i subotu samo prolazno istočnjak, na otvorenome i jugo s kojima će biti više oblaka, povremene kiše pa i lokalnih pljuskova. No, već u nedjelju razvedravanje i opet bura, a ostaje svježe.

