Zima ne popušta, stiže i kiša. Kakav će nam biti vikend?

Idućih dana slabi nam utjecaj anticiklone. Naime, jedan ciklonalni vrtlog premješta se zapadom kontinenta, no on će i zadržati do nedjelje u zapadnom Sredozemlju gdje će i oslabjeti.

Nastavljaju se tako hladnije zimske prilike uz sasvim malo oborina u petak i subotu.

PETAK

U noći na petak još umjerena i jaka bura, ali ujutro u slabljenju, samo pod Velebitom još s olujnim udarima. Prijepodne na krajnjem jugu i otvorenome moru u okretanju na istočni vjetar i jugo. No, s tim jugom stižu oblaci, najprije na južnodalmatinske otoke, gdje može već biti koje kapi kiše. Oblačno ostaje u gorju, no drugdje barem djelomice sunčano. Ipak, po kotlinama i nizinama mjestimična magla, gušća i češća u Slavoniji. U unutrašnjosti opet minusi i mraz, a na moru od 4 na sjevernom do čak 9-10 °C na južnom dijelu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčana razdoblja, sve kraća, a prema večeri i pretežno oblačno, osobito u južnijim predjelima. Bit će suho, ali i podjednako hladno, oko 5-6 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Zapuhat će u Podravini i Podunavlju slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Temperatura između 4 i 6 °C.

U Dalmaciji sve oblačnije uz jačanje juga na umjereno, prema otvorenome i jako. Pritom sve izglednija mjestimična kiša, posebice navečer, a nije isključen ni kakav lokalni pljusak, no bit će to uglavnom na otocima, rjeđe na obali. Malo samo svježije, bit će između 12 i 14 °C.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, ali sve oblačnije navečer, dok će oblačno prevladavati u gorju. No, slabe oborine očekuju se glavninom tek u noći na subotu. Bura naime slabi, ali samo na otvorenome okreće na jugo. Temperatura između 10 i 12 °C, u gorju od 2 do 5 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Za vikend u unutrašnjosti višak oblaka, osobito u prvome dijelu subote, ali zato će biti manje hladno u jutarnjim satima, a slabih oborina na granici kiše i snijega može tek rijetko biti ponegdje u gorju, ali gdje ih bude moglo bi se lediti u dodiru s tlom. Znatno sunčanije u novom tjednu, a čak će i magla nakon nedjelje biti rjeđa i kratkotrajnija, no jutra opet nakon noćne vedrine uz izraženije minuse i mraz.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu još u subotu jugo i oblaci, a povremena kiša samo na sjevernom dijelu. Od nedjelje pretežno sunčano i suho, čak od ponedjeljka uz buru malo hladnije. Novo naoblačenje, čini se, tamo oko srijede, ali slično kao i ovo sutra uz manje količine kiše i samo prolazno istočnjak i jugo.

