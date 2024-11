Za vikend stiže preokret. Padat će snijeg. DHMZ objavio i gdje će ga biti najviše

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme pratit će nas i danas, povremeno s kišom, u prvom dijelu dana uglavnom na Jadranu i uz njega. Već noćas, kreće zahladnjenje pa je u višem gorju moguć i snijeg. U petak će doći do djelomičnog razvedravanja. U Dalmaciji, i to na jugu, još povremeno kiša, uglavnom u prvom dijelu dana, javlja DHMZ.

Upaljeni meteoalarmi

No, opet nam stiže preokret. Prema večeri u petak i u noći bit će oborina, u višem gorju snijeg, u nižim predjelima kiša i susnježica, a na Jadranu rijetko gdje kiša. U dane vikenda umjereno do pretežno oblačno, u gorskim krajevima povremeno snijeg, u nizinama moguće oborine na granici kiše i snijega, osobito u subotu. Bit će vjetrovito, puhat će jak sjeverni vjetar i bura, često s olujnim udarima koji će pojačavati osjet hladnoće. Vjetar će na kopnu oslabjeti u nedjelju, a na Jadranu postupno u ponedjeljak.

Foto: DHMZ

U unutrašnjosti će puhati umjeren, mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu većinom jaka i olujna bura. Temperatura zraka u padu, a vjetar će pojačavati osjet hladnoće.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

Zbog olujne bure koja će puhati u subotu izdan je meteoalarm. Cijela obala je pod narančastim upozorenjem, a za Velibitski kanal izdano je crveno upozorenje.

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji na stranicama DHMZ-a.

Foto: DHMZ

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorolog Dorian Ribarić otkrio kakvo nas vrijeme čeka do kraja studenog

