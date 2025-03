Prvo proljetno razvedravanje: Sunce se vraća, ali zima još nije rekla svoje

Klimatološko ili meteorološko proljeće počinjemo porastom tlaka i jačanjem utjecaja anticiklone, ali neće biti još stabilno. Naime, razmjerno blizu, istočnije od nas se i dalje zadržava frontalni poremećaj pa nam u kombinaciji s ciklonom na sjeveru Afrike stiže nešto vlage sa Sredozemlja.

SUBOTA

Jutro većinom oblačnije, kraća sunčana razdoblja možda oko Istre ili na krajnjem sjeveru zemlje, gdje bi moglo ostati suho. Drugdje mjestimična kiša, češća u Dalmaciji i njenom zaleđu, a u Gorskom kotaru i Lici malo susnježice ili snijega. Bura na sjevernom dijelu jača, pod Velebitom već vrlo jaka, a na jugu će biti slabog do umjerenog juga. Temperatura barem u malom plusu, oko nule lokalno u gorju, a uz more od 6 do 10 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sve manje tmurno, uglavnom suho, a sjevernije od Zagreba moguća su i sunčana razdoblja. Malo hladnije nego danas uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Bit će oko 8 stupnjeva.

Na istoku još dosta zaostalih oblaka, većinom u Posavini uz malo kiše. Temperatura malo niža, između 8 i 10 stupnjeva.

U Dalmaciji i dalje promjenjivo, mjestimice s kišom, a može još biti kojeg lokalno jačeg pljusak praćenog grmljavinom. Prestanak kiše navečer kada umjereno jugo okrene na ponegdje jaku buru. Bit će između 10 i 14 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu sve manje oblaka, koji će se i dalje zadržavati u gorju, ali uz samo sporadične i vrlo slabe oborine. Bura će naime pojačati, u Velebitskom kanalu imati olujne udare, a bit će na vjetru i barem malo hladnije nego danas.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Slijede stabilnije prilike. Postupno razvedravanje u nedjelju, a onda će sunčano i prevladavati gotovo svakodnevno. Pritom idućeg tjedna danju sve toplije, a od srijede se nerijetko ide i iznad 15 stupnjeva. No, jutra će biti prilično hladna, nerijetko uz mraz. Može se reći da su to skoro pa prave ranoproljetne prilike.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu još poneki pljusak na jugu u nedjelju ujutro dok jaka bura ne rastjera sve oblake. Zatim obilje sunca i vedrine od ponedjeljka, a i bura te tramontana postupno slabe. Jutra doduše svježa, ali danju sve ugodnije i sve toplije.

