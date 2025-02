Zadnji dani u veljači bit će nestabilni, jedna regija posebno na udaru, moguć i snijeg

Posljednji tjedan u veljači počeo je nestabilno, ali to nije ni približno onome što nas očekuje. Južina i pad tlaka najavljuju frontu i ciklonu iz Genove koja stiže sredinom tjedna.

UTORAK

Utorak na kopno donosi predah od oborina. No, kako to biva, najviše oblaka i kiše se očekuje na moru, ali povremeno. Naime, kiša će tamo biti slaba i sporadična. Gdje i padne, jedva da će se skupiti poneka litra po četvornome metru. Zapuhat će slabo do umjereno jugo. U nizinama očekujte jutarnju maglu i niske oblake, na zapadu moguće i dugotrajniju. Pritom će biti prohladno uz temperature oko 0 °C. Na Jadranu i u zaobalju od 5 °C do 10 °C.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj će popodne biti promjenjive naoblake i ponešto sunčanih sati. Najviše sunca u istočnijim i sjevernijim krajevima, dok bi se drugdje tamni oblaci mogli i dulje zadržati. Uz slab južni vjetar, toplije u odnosu na danas, oko 11 °C.

Iznadprosječnih 12 °C ili 13 °C sutra popodne u Slavoniji, Baranji i Srijemu gdje se očekuje i najsunčanije popodne. Ipak, slab jugoistočnjak davat će dojam svježijeg vremena.

I popodne u Dalmaciji i njezinoj unutrašnjosti će popodne biti sporadično malo kiše, većinom u sjevernijim predjelima. Južnije često uz izmjenu sunčanih i oblačnijih sati. Promjenu vremena najavit će je jačanje juga. Navečer već očekujemo na udare i jako jugo. Najviša temperatura bit će od 12 °C do 14 °C, toplije u odnosu na ponedjeljak.

Na sjevernom Jadranu i u gorju će sutra popodne biti sasvim oblačno. Kiša će padati uglavnom uz obalu i svakim satom će biti sve učestalija, a navečer i u noći i u gorju intenzivnija uz pljuskove. Umjereno jugo će prema večeri jačati na jako. Temperatura će biti malo viša u odnosu na danas, od 9 °C u gorju do 12 °C ili 13 °C uz obalu i na otocima.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU

Stiže kišna epizoda sredinom tjedna. Na kopnu će biti oblačno i vjetrovito, a na prijelazu sa srijede na četvrtak se u gorju očekuje i obilnije oborine, u najvišim predjelima susnježica i mokar snijeg. Petak i vikend donose smirivanje, jutarnju maglu i hladnoću, danju sunčana razdoblja uz 10-ak Celzijevih stupnjeva.

U NASTAVKU TJEDNA NA MORU

Na Jadranu će sredinom tjedna biti nestabilno uz česte pljuskove s grmljavinom, lokalno i obilnije količine - osobito na riječkom području. Umjereno do jako jugo u srijedu pod Velebitom okreće na jaku buru, koja donosi smirivanje i razvedravanje. Nažalost, čini se, nema prave stabilizacije. Izgledno je da će vikend biti u znaku izmjene sunčanih i oblačnijih kišovitijih sati - gdje i koliko, donosimo u našim idućim prognozama.

