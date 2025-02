Pljuskovi i grmljavina ne prestaju, evo tko će biti na najžešćem udaru

Kišovita sredina tjedna uz Genovsku ciklonu koja će se tek tijekom četvrtka premještati preko naših krajeva dalje na istok. No, u tom premještanju stići će osim dosta vlage i nešto hladniji zrak, već večeras u dio zemlje pa se u gorju očekuje susnježica i snijeg.

ČETVRTAK

Do četvrtka ujutro uglavnom iznad 700 m nadmorske visine tanji snježni pokrivač. No, još će cijeli taj prvi dio četvrtka i dalje biti kišovit. Češću i jača kiša u Dalmaciji, lokalno i u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. Ma jugu će puhati i jako jugo. Na sjevernom Jadranu zato jaka bura, pod Velebitom na udare olujna, a u unutrašnjosti umjeren sjeveroistočnjak. Najniža temperatura ostaje u plusu, samo u gorju oko nule, a na moru između 8 i 11 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj oblačno, ali sve manje tmurno uz sve rjeđu kišu koja će prema večeri i prestajati. Umjeren sjeveroistočni vjetar u slabljenju, ali hladnije nego u srijedu, oko 7-8 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno, a samo će ovdje kiša biti češća u drugom dijelu dana. Vjetar slab tek ponegdje umjeren sjeverozapadni, a temperatura osjetno niža od one u srijedu, bit će to između 8 i 10 °C.

U Dalmaciji bura na sjevernom dijelu, jugo na južnom, postupno sve manje kiše, koja još uvijek obilna može biti na širem dubrovačkom području. Smirivanje izraženije navečer. Temperatura od 10 u zaleđu do 14-15 °C na otocima. Na sjevernom Jadranu djelomično razvedravanje i prestanak oborina. Više oblaka ostaje u gorju, gdje još može samo mjestimice biti slabe susnježice ili snijega. I bura u slabljenju, jaka još samo ponegdje pod Velebitom. Temperatura između 9 i 12 °C, u gorju oko 3-4 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U petak smirivanje vremena, ali na kopnu kraća sunčana razdoblja. Bit će još zaostalih oblaka, osobito u svježije jutro magle. Za vikend oblačnije, posebice u subotu, kada se očekuje povremena kiša, no u manjim količinama nego u srijedu. Možda malo snijega u najvišem gorju. Sunčanije idućeg tjedna, hladnija jutra, lokalno s maglom.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u petak samo još koji kraći pljusak može pasti na jugu. No, vikend posvuda opet promjenjiv uz mjestimičnu kišu, ali bez veće promjene temperature. Najprije jugo, zatim bura na sjevernom dijelu koja će se do ponedjeljka proširiti duž cijele obale i imati jake pa i olujne udare. No, do tada će i rastjerati oblake pa će od ponedjeljka biti pretežno sunčano i suh

