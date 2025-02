Stižu kiša, pljuskovi i grmljavina: Meteorolog otkrio gdje će biti najgore

Stiže nam topliji i sve vlažniji zrak, a u srijedu će se formirati i poznata nam Genovska ciklona koja će se do četvrtka navečer premještati preko naših krajeva. Slijedi nam kišovita, na moru i vjetrovita sredina tjedna.

SRIJEDA

Ujutro i prijepodne posvuda oblačno uz sve izgledniju povremenu kišu, čestu uz Jadran, a jaku već u Istri, oko Rijeke i na kvarnerskim otocima. No, uglavnom suho još ostaje u Slavoniji. Vjetar na kopnu slab južni, a na moru umjereno, u Dalmaciji jako jugo. Uz južinu izostaju jutarnji minusi, bit će to na kopnu od 3 do lokalno čak 7-8 °C u plusu, a na Jadranu između 10 i 12 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sve tmurnije i kišovitije, lokalno može biti i obilnije oborine, osobito uz granicu sa Slovenijom te na širem karlovačkom području. Temperatura oko 10-11 °C, ali prema kraju dana zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar s kojim će se činiti svježije.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno, većinom i potpuno oblačno, zapadnije uz sve češću povremenu kišu. No, kiše će ovdje biti najmanje, a u Podunavlju moguće i nimalo. Zato ostaje i razmjerno toplo za doba godine, između 12 i 14 °C.

U Dalmaciji oblaci, sve češća kiša, a mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom, najprije na sjeveru i na otocima, navečer i drugdje. Puhat će pojačano pa i jako jugo. Temperatura slična ili malo niža, bit će između 13 i 15 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju, najkišovitije. Nerijetko obilna oborina, osobito na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. No, krajem dana će zahladiti okretanjem vjetra na sjeveroistočni i buru, a kiša će u onom najvišem gorju prelaziti u susnježicu i snijeg.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Još u prvome dijelu četvrtka, bit će i malo hladnije, dovoljno da se na vrhovima planina skupi kakav tanji snježni pokrivač. Od petka stabilnije, bit će i duljih sunčanih razdoblja, iako neće biti sasvim suho, posebice u nedjelju, ali radi se o malim količinama oborine. Danju toplije od petka, ali jutra svježija, ponegdje i maglovita.

IDUĆIH DANA NA MORU

U četvrtak jaka bura tjera oblake na sjevernom Jadranu, ali još u Dalmaciji može biti izraženijih pljuskova. Slijede zatim barem djelomice sunčani dani po slaboj do umjerenoj buri, bez veće promjene temperature, a samo će malo kiše povremeno stići do juga zemlje. U nedjelju opet jačanje bure koja bi početkom idućeg tjedna mogla biti orkanske jačine.

