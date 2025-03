Meteorolog najavio promjenu vremena: Evo kada stižu oblaci i kiša

Ujutro vrlo slično, većinom vedro, ali malo manje hladno. Mali minusi na kopnu, pri tlu slab mraz, moguć i u zaobalju pa se svakako ranoranioci trebaju primjereno odjenuti. Moguća je i mjestimična magla, uglavnom uz rijeke na istoku, a sumaglica se očekuje i ponegdje uz zapadnu obalu Istre. Uz samo more inače svježe, između osam i 11 Celzijevih stupnjeva, ali mirno, rijetko tek slab burin.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje sunčano, većinom i vedro, rijetko gdje uz malo visokih koprenastih oblaka. Uglavnom slab vjetar, možda nakratko umjeren južni u sjevernijim predjelima. Temperatura još viša nego jučer. Dakle, uistinu toplo uz 19, čak i 20 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu manje vedrine, ali prevladavat će dojam sunčanog vremena uz prolazno one visoke, uglavnom prozirne oblake. I ovdje toplo, oko 19-20 stupnjeva.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine, a puhat će samo ponegdje slab vjetar s mora. Temperatura slična jučerašnjoj ili za nijansu čak viša, bit će to 18-19 stupnjeva, a uglavnom u zaobalju i 20-21.

Na sjevernom Jadranu i u gorju sunčano, malo oblaka možda prema otvorenome moru uz istarsku obalu, ali vjerojatnije samo sunce. Bit će još malo toplije, uglavnom između 17 i 19 stupnjeva i na moru i u gorju, samo malo svježije u onim najvišim predjelima, ali ugodno.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Slijedi nastavak iznadprosječno toplog, do kraja tjedna i sunčanog vremena. Neće biti sasvim vedro, prvenstveno u subotu uz umjerenu naoblaku, a i jutra će biti sve manje hladna. Početak idućeg tjedna oblačniji uz povremenu kišu, osobito na zapadu. No, uz južinu ostaje ugodno toplo.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu još u petak pretežno sunčano, tek ujutro ponegdje može biti sumaglice, rijetko i magle. Od subote porast naoblake, a od nedjelje uz jačanje juga raste vjerojatnost za potkraj dana malo kiše na sjevernom dijelu, koja će znatno češća biti na prijelazu s vjetrovitijeg ponedjeljka na utorak i to duž cijele obale.

PROGNOZA ZA PROLJEĆE

Inače, u proljeće je normalna velika oscilacija dnevne temperature od jutarnje svježine, hladnoće do ugodnih dnevnih temperatura. U ovom slučaju čak imamo iznadprosječnu dnevnu toplinu koja će potrajati do kraja tjedna, možda malo manje izražena početkom idućeg tjedna, no i dalje će to biti ugodno toplo.

Ovakve temperature primjerenije su kraju travnja nego početku ožujka. No, što nas čeka u ostatku proljeća? Sredinom ožujka malo zahladnjenje, ali to je povratak u normalnije vrijednosti za ovo doba godine, a zatim cijelo proljeće će biti iznadprosječno toplo.

