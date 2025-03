Stiže pravo proljetno vrijeme! No pripazite, jutra će i dalje biti hladna

Nedjelja je prošla u znaku razvedravanja i bure, ali sunce i vedrina obilježit će novi tjedan, kao i sve više dnevne temperature. Bit će stabilno u polju prostrane anticiklone.

PONEDJELJAK

Već ujutro pretežno, često i potpuno vedro, a tek mjestimice u unutrašnjosti postoji šansa za maglu ili sumaglicu, većinom uz obale rijeka, uglavnom Save i Drave, no kratkotrajno. No, zbog vedrije noći, jutro hladnije nego prethodnih dana, osobito na kopnu. Bit će -3, -4 stupnjeva uz slab mraz. Podjednako hladno će se činiti duž same obale, iako između 4 i 7 stupnjeva u plusu, ali će još puhati umjerena do jaka bura, u Velebitskom kanalu i na krajnjem jugu s olujnim udarima.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano i vedro. Vjetar će izostati, a uz malo višu temperaturu ugodnije nego danas, bit će to oko 11-12 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu, slično. Sunce, vedrina te mirno pa i barem malo ugodnije nego danas uz 10-11 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano, bez oblačka na nebu. Bura postupno slabi, a na moru i okreće na slab do umjeren, samo prolazno na otvorenome i otocima ponegdje pojačan sjeverozapadnjak. No, temperatura bez veće promjene, malo ugodnije u zaleđu. Posvuda oko 15 stupnjeva.

I na sjevernom Jadranu pa i u gorju sunce i vedrina. Uz slabljenje bure, naravno ugodnije, a i temperatura malo viša, između 12 i 15 stupnjeva na moru i otocima, a do 10 stupnjeva će se ići i ponegdje u gorskim predjelima.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU

U nastavku novog tjedna obilje sunca i vedrine, ali sve toplije, bit će to od srijede prava proljetna poslijepodneva iznad 15-16 stupnjeva, do vikenda lokalno čak moguća i koja dvadesetica. No, računajte na razmjerno hladna jutra, osobito u prvom dijelu tjedna i mraz. Bit će i magle, sumaglice, ali samo kratkotrajne, uglavnom uz rijeke i po kotlinama.

U NASTAVKU TJEDNA NA MORU

I na Jadranu tjedan uz obilje sunca i gotovo prave proljetne prilike. Još samo utorak ujutro umjerena bura, zatim sve češće tek jutarnji burin, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura u porastu. Malo oblaka stiže oko petka, kada postoji i šansa za maglu lokalno na sjevernom dijelu. No, neće to odviše kvariti dojam ovog proljetnog sunčanog vremena.

