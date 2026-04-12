Uživajte u nedjelji, jer slijedi preokret: RTL-ova meteorologinja otkrila kad nam stiže promjena

Tlak zraka će biti u padu, najava je to oblačnijeg i nešto nestabilnijeg novog tjedna.

Nedjelja

Na Jadranu od jutra pretežno sunčano, a u unutrašnjosti u ovom prvom dijelu dana može biti umjerene naoblake. Puhat će slab do umjeren istočnjak i sjeveroistočnjak, a na moru bura pa jugozapadnjak i jugo. Jutarnja temperatura na kopnu do 2 do 6, a na Jadranu između 9 i 13 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab, sjevernije i umjeren jugoistočnjak, a temperatura i oko 20 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice ili pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren istočni, a temperatura do najviše 18, 19 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano, često i sasvim vedro. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, prema otvorenom moru i jako, a temperatura između 20 i 23 stupnja.

Toplo će biti i u gorju i na sjevernom Jadranu - temperatura između 16 i 22 stupnja. Uz to ostaje pretežno sunčano. U gorju slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na moru jugo.

Idućih dana

U unutrašnjosti u novom tjednu promjenjivije i nestabilnije, već u ponedjeljak raste naoblaka, ali ostat će većinom suho, a onda će utorak i srijedu biti i povremene kiše. Puhat će slab do umjeren istočnjak i sjeveroistočnjak. Idućih dana će dnevna temperatura biti malo niža, ali već u drugom dijelu tjedna opet toplije.

Na Jadranu isto tako promjenjivo i nestabilno, kiše će biti već krajem ponedjeljka, a utorak lokalno može biti i izraženih pljuskova. Od srijede će oborina biti manje, a sunčana vremena sve više. U početku jako, ponegdje i olujno jugo koje već utorak slabi, zatim i okreće na umjerenu buru. Temperatura se neće previše mijenjati, dnevna će uz obalu i u novom tjednu biti oko 20 stupnjeva.