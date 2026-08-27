Stiže vrhunac novog toplinskog vala: Temperatura ide iznad 36, a onda slijedi preokret

Ljeto naravno, nije još reklo svoje. Vrućina idućih dana sve izraženija kako nam sa Sredozemlja u polju anticiklone stiže sve topliji zrak. Događa se to ispred atmosferskih poremećaja na zapadu kontinenta, ali samo dio te vlage će stići do nas početkom vikenda.

Četvrtak

Ujutro sunčano i vedro, samo u početku još malo oblaka u Slavoniji. Pritom mirnije, uz sasvim slab vjetar.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje sunčano, a tek prema večeri može biti prolazno nešto visokih, uglavnom prozirnih oblaka. Vjetar slab, a temperatura još viša, bit će između 31 i 33 stupnja, a činit će se nerijetko i vrlo vruće.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, tek malo oblaka prolazno u sjevernijim područjima. Vjetar uglavnom slab, u Podunavlju tek povremeno umjeren jugoistočni. Temperatura između 32 i 34 Celzija.

U Dalmaciji sunčano, a vrućina još neugodnija. Bit će to temperatura između 32 i 35 stupnjeva, a jedva će kakvo takvo olakšanje duž obale i na otocima pružati slab do umjeren vjetar s mora.

Na sjevernom Jadranu pa i nerijetko u samom gorju sunce i vrućina. Samo će prolazno zapuhati slab jugozapadni vjetar, a temperatura posvuda između 30 i 33 Celzija.

Idućih dana na kopnu

Još toplije i neugodnije bit će u sunčani petak uz vrhunac ovog toplinskog vala. Ne samo danju iznad 36, nego će i na kopnu noći biti toplije. No, u subotu popušta dnevna vrućina uz promjenjivu naoblaku, vjerojatnu kišu te lokalno pljuskove i grmljavinu, a zapuhat će i sjeveroistočnjak. Od nedjelje opet sunčanije, danju izgledno i vrlo vruće, ali noći ne odviše tople.

Idućih dana na moru

I na Jadranu nakon sunčanog i priličnog neugodno vrućeg petka - oblačniji prvi dio vikenda. Oblaci najprije na sjevernom dijelu uz koji neverin, a malo kiše moglo bi u nedjelju biti na krajnjem jugu. No, bit će sunčanih razdoblja, a ubrzo će od nedjelje sunčano i prevladavati. Pritom tek malo manje vruće.