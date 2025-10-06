Napokon! Burni vikend je iza nas: Evo što donosi tjedan pred nama

Nakon vrlo dinamičnog vremena u nedjelju ponedjeljak donosi smirivanje kako sa zapada jača utjecaj anticiklone i istovremeno počinje postupno pritjecanje malo toplijeg zraka u srednjim slojevima atmosfere. Ipak vjetrovito će se zadržati na moru, osobito u Dalmaciji sve do utorka.

PONEDJELJAK

Prijepodne će uz više oblaka još kiše odnosno pljuskova biti na krajnjem jugu. Dosta oblaka i na istoku unutrašnjosti, dok će drugdje biti pretežno ili djelomice sunčano. Bura će osobito u Dalmaciji biti olujna. Najniža temperatura od 2 do 8 °C, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije između 9 i 13 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i tek rijetko uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Uz slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova temperatura zraka oko 15 °C. Malo niže vrijednosti temperature, oko 13, 14 °C bit će na većinom oblačnom istoku gdje će puhati umjeren i pojačan sjeverozapadni vjetar, a mjestimice će biti i kiše.

U Dalmaciji i poslijepodne vjetrovito uz jak i olujan sjeverni vjetar i buru, no bit će pretežno ili djelomice sunčano. Najviša temperatura oko 16 °C u unutrašnjosti te oko 19 °C na obali i otocima. Na zapadu također pretežno ili djelomice sunčano, a sjeverni vjetar ili bura će biti slabiji nego u Dalmaciji, uglavnom umjereni i jaki. U gorju temperatura od 10 do 14 °C, a u Istri te uz more između 17 i 20 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti veći dio tjedna u znaku uglavnom suhog vremena te porasta temperature pa će vrijednosti biti oko očekivanih za doba godine. Malo kiše lokalno može uz promjenljivu naoblaku pasti u utorak, a od četvrtka raste vjerojatnost za pojavu jutarnje magle jer će vjetar sasvim oslabjeti.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu utorak još vjetrovit i to osobito u Dalmaciji gdje će sjeverni vjetar i bura biti još jaki, lokalno i olujni. Od srijede vjetar znatno slabiji. Prevladavat će sunčano vrijeme, povremeno može biti umjerene naoblake, a u petak ujutro moguće i sumaglice ili magle. Temperatura će i tu polako rasti posebno kada oslabi vjetar što će osigurati ugodan jesenski ugođaj.