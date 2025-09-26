Meteorologinja otkrila gdje će biti pljuskova i grmljavine: 'Prave stabilizacije nema na vidiku'

Sa sjevera prizemno jača utjecaj anticiklone, no visinska situacija ne ide u prilog stabilizaciji, naime s jugozapada će se nastaviti povremeno pritjecanje vlažnog zraka. Dakle nema na vidiku prave stabilizacije vremena, no ipak onako burne vremenske prilike kao u srijedu ne očekuju se za sada.

PETAK

Prijepodne u unutrašnjosti dosta oblaka, još ujutro u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj uz mjestimičnu kišu, a poneki je pljusak ili malo kiše moguće i na sjevernom Jadranu te na krajnjem jugu. Bit će i magle, posebno u gorju. Jutarnja temperatura od 7 do 13 °C, na moru između 14 i 19 °C. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sve manje oblaka. Lokalno još može pasti malo kiše. Puhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar.

Temperatura od 17,18 °C na oblačnijem sjeveru, do oko 21 °C u dijelu Pokuplja i Posavine. Podjednaka se temperatura očekuje i na istoku unutrašnjosti gdje će također biti do umjerenog istočnog i jugoistočnog vjetra, a i dalje podosta oblaka, no bit će i sunčanih razdoblja.

U Dalmaciji pretežno ili djelomice sunčano. Mala je vjerojatnost za kakav kratkotrajan i lokaliziran pljusak duž obale, prije svega na jugu. Sjeverozapadnjak će većinom na otvorenom moru biti umjerene jakosti. Najviša temperatura bit će oko 25 °C. Na zapadu barem djelomice sunčano, no treba računati i na ponegdje malo kiše i to ponajprije u gorju i u Istri. Vjetar će biti slab, u večernjim satima će podno Velebita zapuhati bura. U Gorskoj Hrvatskoj temperatura od 16 do 20 °C, a u Istri i uz more između 22 i 24 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Subota u većini kopnenih krajeva bez oborine, a bit će i duljih sunčanih razdoblja. U nedjelju promjenljivije uz vjerojatniju kišu u predjelima uz Jadran, a dužeg predaha od oborina nema kako se čini niti u idućem tjednu pri čemu je nešto veća vjerojatnost za nju ponovno sredinom tjedna kada će biti još malo svježije.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu će subota biti povoljniji dan vikenda. Naime u nedjelju su ponovno dosta vjerojatni pljuskovi pa i grmljavina uz pojačanu buru. Bura će puhati i idućih dana koji će se nastaviti u razmjerno nestalnom ritmu pa za detaljnije planiranje nekih aktivnosti treba još pričekati. Također će osvježiti, dakle vrijeme u pravom jesenskom tonu.