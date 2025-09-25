Meteorologinja prognozirala gdje će još biti kiše i kada stiže proljepšanje

Uzrok burnom danu i obilnoj kiši koja je potopila Dalmaciju je premještanje ciklone sa centrom u Jadranu.

U četvrtak će odmaknuti dalje od nas pa će ujutro još biti kiše na Jadranu - i na sjevernom i na južnom dijelu, ali to neće biti ni blizu ovih količina koje su pale u srijedu ili se očekuju u noći.

U zapadnom i gorskom dijelu pred jutro razvedravanje zbog čega će nastati magla koja će trajati veći dio prijepodneva. Temperatura od 10 u gorju do 15 u ostatku unutrašnjosti, na Jadranu od 15 do 21 stupnjeva.

Poslijepodne prestanak oborine i daljnje smirivanje vremena. Temperatura ipak malo viša u odnosu na četvrtak - bit će između 20 i 22 stupnja, a vjetar slab.

Istok zemlje i sutra još dosta nestabilan, povremeni pljuskovi mogući su na krajnjem istoku, a na zapadu sunčanije uz promjenjivu naoblaku. Temperatura 22 do 24 stupnjeva.

Sunčaniji i mirniji dan bit će sutra i na južnom Jadranu. Temperatura od 23 do 26 stupnjeva, a na dubrovačkom području mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom.

Malo kiše ili kakav pljusak padat će i na sjevernom dijelu, ali neće to biti velike količine. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura od 18-19 u gorskom dijelu i oko 22 na Jadranu.

IDUĆIH DANA

Prema vikendu vrijeme ostaje uglavnom suho i stabilno uz sunčana razdoblja, ali bit će hladnije, osjetno u usporedbi s proteklim tjednom. Osim hladnijih jutara, povremeno i s maglom, i najviša dnevna temperatura bit će niža, čak i ispod prosjeka za ovo doba godine.

Na Jadranu su u petak na sjevernom dijelu mogući povremeni pljuskovi, a potkraj subote i u nedjelju bit će ih i na južnom dijelu. U nedjelju jaka bura, u ponedjeljak umjerena - hladnije vrijeme dakle stiže i na Jadran.