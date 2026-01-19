Stiže sibirska hladnoća: Noći ispod -10, bura dere, a minusi neće popuštati ni danju

U tjednu pred nama vrlo hladno, bit ćemo pod utjecajem ogranka jake sibirske anticiklone koja će nam donositi još hladniji i većinom suh zrak.

Prijepodne

U ponedjeljak prijepodne pretežno sunčano, u gorju ostaje većinom oblačno, rijetko je moguće i malo slabog snijega. Na kopnu će biti magle, a na zapadu unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu može biti i promjenjive naoblake. Vjetar slab do umjeren, uz obalu umjerena i jaka, pod Velebitom i olujna bura, a prema jugu istočnjak i jugo. Minimalna temperatura na kopnu od -10 do -4, a na moru između 3 i 8 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, povremeno će biti promjenjive naoblake, osobito prema sjeveru i oko Karlovca i Siska. Vjetar slab, a temperatura između -2 i 1 stupanj.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren istočni. Dnevna temperatura oko 0, bit će vrlo hladno.

U Dalmaciji većinom vedro, sjevernije i vjetrovito uz jaku buru, a prema jugu će puhati slab do umjeren istočnjak, na otvorenom moru i jugo. Najviša temperatura od 8 do 13 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju i dalje većinom oblačno. Puhat će jaka i olujna bura, a temperatura na moru od 5 do 10 stupnjeva, u gorskim predjelima uglavnom ispod nule.

Idućih dana

Tjedan pred nama će u prvom redu obilježiti izražena hladnoća, osobito će hladno biti tijekom noći i ranog jutra, lokalno i ispod -10, ali temperatura će u većini predjela tijekom cijelog dana ostati u minusu. Porast temperature izgledan je pred vikend i za vikend kada će biti oblačnije i nestabilnije s povremenim oborinama, u gorju već u petak, a u ostatku kopnenih predjela od subote.

Na Jadranu još utorak većinom sunčano, zatim od srijede u Dalmaciji raste naoblaka, bit će povremene kiše, osobito u četvrtak. Od petka će oborina biti duž cijele obale, krajem dana i u noći na subotu lokalno i obilnih. Još utorak olujni udari bure, zatim bura slabi, a u četvrtak će zapuhati jugo, u subotu i jačati. U početku će i na Jadranu biti hladnije, ali za vikend uz južinu temperatura opet raste.