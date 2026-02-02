Promjena vremena na vidiku: Izvadite kišobrane, trebat će vam svaki dan u ovom tjednu

U unutrašnjosti pretežno oblačno, prijepodne su moguće slabe oborine na granici kiše i snijega, a na Jadranu će od jutra biti pretežno sunčano. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, a uz obalu će sredinom dana umjerena i jaka bura slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura na kopnu od minus dva do dva, a na Jadranu između tri i sedam Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno oblačno i uglavnom suho, rijetko može proviriti koja zraka sunca. Prema večeri će zapuhati slab do umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura većinom ispod pet stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, prema istoku su izgledna sunčana razdoblja. Uz većinom umjeren jugoistočnjak će temperatura biti oko četiri-pet stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano, jedino je prema jugu moguće nešto više oblaka. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, navečer i jugo koje će već u noći na utorak jačati. Dnevna temperatura između devet i 14 Celzijevih stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju promjenjivo ili pretežno oblačno te većinom suho. Zapuhat će sjeverozapadnjak, a temperatura na moru oko 10, u gorju između nule i pet stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U novom tjednu na kopnu promjenjivo ili pretežno oblačno, prema kraju utorka će oborina biti češća, a u srijedu i petak lokalno i obilna, osobito u gorju. Čini se da će u tjednu pred nama svaki dan pasti barem malo kiše. Puhat će umjeren, u gorju i jak jugoistočni vjetar, u četvrtak i jugozapadni, a temperatura će uz južinu postupno rasti, osobito od sredine tjedna kada će biti znatno iznad prosjeka.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u novom tjednu promjenjivo ili pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i obilnim, osobito tijekom srijede i petka. Puhat će jako, prolazno i olujno jugo pa se očekuju i problemi u pomorskom prometu, zatim će u četvrtak okrenuti na jugozapadnjak. Temperatura će postupno rasti, jutarnja će biti oko 10, a dnevna sredinom tjedna i oko 15 stupnjeva.