Meteorologinja najavila pad temperatura, negdje i blizu nule: Evo gdje će biti najhladnije

Prvi jesenski tjedan je završio u pravom jesenskom vremenu, a slično nam donosi novi tjedan. U anticikloni će biti sunčanije i stabilnije, a u nastavku tjedna nas očekuje pad temperatura pa će prema vikendu jutra na kopnu biti hladna.

PONEDJELJAK

Od jutra u unutrašnjosti djelomice sunčano, nešto nestabilnije jedino u istočnim predjelima gdje uz više oblaka može pasti malo kiše ili poneki kraći pljusak.

Na moru pretežno sunčano, puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na kopnu većinom slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 7 do 12, a uz obalu između 14 i 18 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, tek zapadnije nešto promjenjive naoblake. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a temperatura oko 17, 18 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu barem djelomice sunčano, u drugom dijelu dana i uglavnom suho. Uz slab do umjeren vjetar sa sjevera temperatura do najviše 19 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje i sasvim vedro. Puhat će umjerena i jaka bura, a temperatura između 21 i 26 stupnjeva.

U gorju barem djelomice, na sjevernom Jadranu i pretežno sunčano, a bit će i vjetrovito - puhat će umjerena i jaka, na udare i olujna bura. Dnevna temperatura od 14 u gorju do 23 na moru.

IDUĆIH DANA

Idućih dana vrijeme bez veće promjene - bit će djelomice sunčano, ali povremeno je uz više oblaka moguće i malo slabe kiše, utorak uglavnom u gorju, zatim u srijedu i četvrtak i drugdje. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a temperatura će postupno biti sve niža. Tijekom dana će biti svježe, a prema vikendu ujutro i prohladno, u gorju i hladno s temperaturom blizu nule.

Na Jadranu idućih dana djelomice ili pretežno sunčano, utorak je sjevernije moguće malo kiše ili poneki kraći pljusak, zatim i lokalno u Dalmaciji. Tjedan će uz obalu u prvom redu proći u znaku umjerene i jake bure i s olujnim, u četvrtak i petak i orkanskim udarima, a temperatura će se i ovdje sniziti pa će biti svježije.