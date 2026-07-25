Ljeto na predahu, ali ne zadugo: Meteorolog otkrio kad će opet biti neugodno vruće

Ujutro većinom vedro, tek ponegdje samo visoki prozirni oblaci. Na moru i mirnije, ali će još u početku bura i tramontana na srednjem i južnom Jadranu mjestimice biti pojačane. Prema sjeveru će zato već polako zapuhati jugo. Samo jutro posvuda malo svježije, osobito na kopnu, čak primjerenije kraju rujna negoli srpnja. Naime, minimalci tek desetak Celzija.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje prevladavajuće sunčano, ponegdje čak i vedro. Pritom će zapuhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a time temperatura porasti. Bit će uglavnom oko 28-29, lokalno i 30 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, malo oblaka uglavnom samo u gorju i na sjeveru. Vjetar uglavnom slab južni, a temperatura osjetno viša, bit će vrlo toplo uz 28, ponegdje i 29 Celzija.

U Dalmaciji većinom sunčano, a samo će prolazno biti malo visokih, uglavnom i prozirnih oblaka. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura slična, u zaleđu opet i malo viša, dakle, vrlo toplo pa i vruće.

I na sjevernom Jadranu prevladavajuće sunčano, ovdje tek predvečer nakratko može biti nešto malo oblaka. Jugo će postupno jačati, na otvorenome moru prema večeri već mjestimice može biti i jako. Temperatura između 27 i 30 Celzija.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Krajem tjedna i početkom novog u unutrašnjosti promjenjivo i nestabilno. Uz više oblaka lokalno će biti pljuskova praćenih grmljavinom pa i jakim vjetrom, posebice u nedjelju navečer i to u Gorskoj Hrvatskoj. Smirivanje i razvedravanje potkraj ponedjeljka. Jutra malo toplija, a od utorka će i danju uz obilje sunca biti posvuda vruće, ubrzo opet i neugodno vruće.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu češći i izraženiji pljuskovi u nedjelju i u noći na ponedjeljak, kada će biti nevera i neverina. Pritom i vjetrovito uz umjereno i jako, ponegdje olujno jugo...u slabljenju početkom idućeg tjedna. Zapuhat će zatim ne odviše jaka bura, ali će rastjerati oblake. Slijedi zatim od utorka povratak pravog ljeta i ljetnih vrućina.