Turisti u Podstrani privremeno evakuirani zbog požara, vatrogasci i drugdje imali pune ruke posla

Požar koji je u petak navečer buknuo u blizini hotela Eden u Podstrani, istočno od Splita, ugašen je nešto iza ponoći, izvijestili su vatrogasci, dok su u hotelu rekli da je iz njega privremeno bilo evakuirano dvadesetak turista koji su se ubrzo vratili.

Vjetar je širio vatreni plamen pa je dvadesetak turista bilo privremeno evakuirano iz hotela ali su se ubrzo vratili u njega, rekao Hini dežurni djelatnik na percepciji u hotelu Eden.

"Požar je pola sata iza ponoći ugasilo 15 vatrogasaca iz Podstrane, Žrnovnice i Splita sa šest vozila, a vatra nije zahvaćala kuće i stambene objekte," izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centar Split. Dodali su kako je opožareno oko 3.500 četvornih metara raslinja i šume.

Dojava o požaru zaprimljena je u 21.45 sati.

Požari diljem Dalmacije

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata intervenirali su na nekoliko požara otvorenog prostora. Najzahtjevnije je bilo na Braču i kod Vrgorca, gdje su nastavljene intervencije započete još 23. srpnja, piše Dalmacija Danas.

Požar u uvali Konopjikova na Braču zahvatio je ukupno 11,5 hektara. Riječ je o trima požarima koji su izbili u neposrednoj blizini. Zapovjednik Operativnog područja Brač u petak je izvijestio da je stanje na terenu zadovoljavajuće te da vatrogasci nastavljaju sanirati požarište.

Na intervenciji je tijekom dana bilo angažirano 27 vatrogasaca s deset vozila. Do 18.40 sati stanje na požarištu bilo je vrlo povoljno, bez izdimljavanja, a na dežurstvu su ostala trojica pripadnika DVD-a Supetar s jednim vozilom.

Vatrogasci su nastavili gasiti i požar na području Barbira, odnosno Rilića kod Vrgorca. Zbog nepristupačnog terena u gašenju je sudjelovao i kanader, uz osam pripadnika DVD-a Vrgorac s trima vozilima. Tijekom noći na požarištu su ostala dežurati trojica vatrogasaca DVD-a Vrgorac s jednim vozilom.

U Rudi je u 10.50 sati zabilježen požar trave i niskog raslinja. Na intervenciju su izišla četvorica vatrogasaca DVD-a Otok s jednim vozilom.