Vraća se sunce, ali ne i zadugo: Meteorolog najavio pljuskove idući tjedan

Nakon znatno ugodnije noći na kopnu, a slijede nam i napokon posvuda primjerenije ljetne prilike. Naime, jača nam anticiklona sa zapada kontinenta, ali neće još biti baš sasvim stabilno prolaskom jednog oslabljenog poremećaja sjevernije od naših krajeva.

PETAK

Ujutro i prijepodne pretežno vedro i sunčano, samo nešto zaostalih oblaka na jugu Jadrana i u Podunavlju. Vjetar na kopnu slab, u Slavoniji i umjeren sjeverozapadni, a vjetrovito duž jadranske obale s jakom na udare olujnom burom.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano, jer će biti prolazno umjerene, lokalno i povećane naoblake uz mogućnost za poneki kratkotrajni pljusak, osobito uz granicu sa Slovenijom te u Zagorju i Međimurju. Vjetar slab do umjeren sjeverni, ali temperatura malo viša, vrlo toplo, bit će oko 28-29 Celzija.

Na istoku pretežno sunčano i uglavnom suho, iako se uz nešto oblaka oko slavonskog gorja ne može sasvim isključiti šansa za kraći pljusak. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni pa će se činiti manje toplo nego sugerira temperatura od 29 pa i ponegdje 30 stupnjeva.

U Dalmaciji dosta sunca. Uz razvoj oblaka u zaleđu na krajnjem jugu postoji vjerojatnost za lokalni pljusak, ali će češće ostajati suho. Puhat će jaka bura, samo prolazno na otvorenome sjeverozapadnjak. Temperatura između 30 i 33 Celzija.

Na sjevernom Jadranu većinom sunčano. Ovdje uglavnom samo u gorju uz prolazni porast naoblake postoji mogućnost za kratkotrajni pljusak. Pod Velebitom olujni udari bure, ali će uz zapadnu obalu Istre popustiti pa i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura oko 30 stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici između 24 i 27.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Slijede na kopnu većinom sunčani i vrlo topli, ponegdje vrući dani uz dnevnu temperaturu nadomak 30 Celzija, no noću svježe, napokon primjereno za dobar san i odmor. Opet nestabilnije prema sredini idućeg tjedna, najprije potkraj utorka uz pljuskove, češće uz jače naoblačenje u srijedu.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu za vikend obilje sunca, ali još uvijek po buri i tramontani koje će slabjeti tek od nedjelje. Pokoji pljusak se iz unutrašnjosti do sjevernog Jadrana može spustiti u utorak, a pokoji neverin uz naoblačenje je duž cijele obale moguć u srijedu. Temperatura primjerena početku srpnja, dakle noću toplo, danju vruće.