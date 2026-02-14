Kiša, pljuskovi, moguće poplave, pa i snijeg! Meteorologinja otkrila kada će se stabilizirati

Na Jadranu i u gorju od jutra umjereno ili pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. U unutrašnjosti će u prvom dijelu dana biti uglavnom suho, ali postupno i oblačnije, ponegdje će biti i magle. Puhat će slab, na istoku i umjeren jugoistočnjak, a na moru jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura na kopnu od 1 do 5, a uz obalu između 7 i 11 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima umjereno ili pretežno oblačno s povremenom kišom. Prema večeri će jačati sjeveroistočnjak, a temperatura ostaje iznad prosjeka, bit će većinom oko 12 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom oblačno s kišom. U početku slab do umjeren jugoistočnjak, a zatim će zapuhati vjetar sa sjevera. Dnevna temperatura između 12 i 15 stupnjeva.

U Dalmaciji umjereno ili pretežno oblačno, bit će kiše i pljuskova, lokalno i izraženih, osobito na jugu gdje mjestimice može pasti i 70 litara po metru četvornom pa su moguće i urbane ili bujične poplave. Bit će vjetrovito uz jako i olujno jugo, a temperatura oko 13, 14 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju oblačno s kišom i pljuskovima. Jako i olujno jugo će slabjeti i okretati na buru koja će prema kraju dana jačati. Dnevna temperatura u gorju od 7 do 12, a uz obalu oko 13 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti tijekom nedjelje postupni prestanak oborina, povremene susnježice ili snijega će biti još uglavnom ujutro, a onda će se naoblaka smanjivati pa će u drugom dijelu dana biti i sunčanih razdoblja, ali bit će i vjetrovito uz umjeren i jak vjetar sa sjevera. U novi tjedan ulazimo promjenjivim vremenom, bit će i povremenih oborina. Od srijede stabilnije i sunčanije. U nedjelju će se dnevna temperatura sniziti, a u novom tjednu će i tijekom jutra biti osjetno hladnije.

Na Jadranu u nedjelju postupno stabilnije, ali će biti i vrlo vjetrovito uz jaku i olujnu buru. U ponedjeljak povremena kiša ili pljuskovi, a onda uglavnom suho i sunčanije. Temperatura će biti u padu, osobito jutarnja početkom novog tjedna, a zatim će krajem razdoblja opet jačati južina.