Izbori prošli, ali sunce ostaje. Dobre vremenske prilike trajat će i dalje. Evo što nam donosi novi tjedan

Polje visokog tlaka zraka utjecat će na vrijeme početkom novog radnog tjedna, time i do kraja ove godine. Stoga će se stabilne vremenske prilike potrajati do srijede. Dakle, godinu ćemo ispratiti uz suho vrijeme i dosta sunčanih sati. Više oblaka bit će sredinom i u drugom dijelu tjedna, a vjerojatnost za oborinu raste od četvrtka i to ponajprije na Jadranu i krajevima uz njega.

PONEDJELJAK

Dan će početi hladnim jutrom, posebno u unutrašnjosti, a u Gorskoj Hrvatskoj je i na snazi upozorenje na umjerenu opasnost od hladnoće koja može djelovati na zdravlje. Naime, temperatura će se po nekim kotlinama spustiti i na -10 °C, u ostatku unutrašnjosti bit će većinom od -8 do -3 °C, a na moru između 5 i 10 °C. U većem dijelu zemlje bit će vedro ili malo oblačno, tek ponegdje po nizinama i kotlinama, ali moguće i na moru uz jutarnju sumaglicu ili maglu budući da će vjetar biti slab.

I danju prevladavajuće sunčano uz slab vjetar ili čak tiho. Najviša temperatura bit će od 3 do 8 °C, duž obale i na otocima između 13 i 17 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Na Silvestrovo i dalje suho te pretežno sunčano u većini krajeva. Ujutro ponegdje s maglom ili niskim oblacima, a tek rijetko se mogu zadržavati i tijekom prijepodneva. U srijedu će više oblaka biti na zapadu zemlje i to većinom onih niskih, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. U četvrtak više oblaka posvuda, a u Gorskoj Hrvatskoj i prevladavajuće oblačno. Zapuhat će jugozapadni vjetar. Iako potkraj srijede već može lokalno pasti malo kiše, prije svega u gorju, bit će vjerojatnija u četvrtak. I jutarnja i dnevna temperatura u blagom porastu.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu također na Staru godinu prevladavajuće sunčano uz slab vjetar, no ujutro lokalno uz sumaglicu ili maglu. U srijedu će oblaka postupno na sjevernom dijelu biti više, posebno prema večeri. U četvrtak će zapuhati jugozapadnjak, potom i jugo, pa će i oblaka biti sve više, a s njima i mjestimične kiše, vjerojatnije na sjevernom i srednjem dijelu. Uz više oblaka dnevna temperatura u srijedu i četvrtak ipak poneki stupanj niža.

